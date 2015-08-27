Кальянщиков разгонят по домам

Общественная палата России направила в Минздрав обращение с просьбой выступить инициатором законопроекта, полностью запрещающего курение кальянов в заведениях общепита, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». С этой инициативой выступил член ОП Султан Хамзаев. Пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай заявил, что существуют убедительные данные, подтверждающие небезопасность кальянов, и заверил, что проблема будет обсуждаться комплексно с участием экспертов.

В 2013 году в России принят федеральный закон N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", который вступил в силу 1 июня 2014-го. Однако рестораны, кафе и другие развлекательные заведения перешли на предоставление услуг курения кальяна на нетабачной (фруктовой) смеси, которые не попадают в сферу регулирования федерального законодательства, пишет РИА "Новости". В Общественной палате считают, что под видом фруктовых смесей на самом деле реализовывают и табак.

"Я считаю, что министерство здравоохранения в этой ситуации могло бы выступить инициатором соответствующего законопроекта (о запрете кальянов) и стать неким катализатором процесса, направленного на полный запрет употребления кальянов в заведениях общепита. В связи с этим предлагаем создать рабочую группу по разработке документа", - говорится в обращении Хамзаева.

Планируется привлечь в рабочую группу по разработке данного законопроекта руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

Хамзиев указал на негативное влияние, которое кальян оказывает на здоровье. По его словам, при массовых проверках в Казахстане в кальянных жидкостях и емкостях, в курительных трубках нашли опасные бактерии и токсические вещества, "в частности, кишечную и синегнойную палочки, золотистый стафилококк, дрожжи, грибки".

Пресс-секретарь Минздрава подтвердил, что инициатива поступила в ведомство. "Этот вопрос находится в фокусе внимания не случайно: существуют весьма убедительные данные, подтверждающие небезопасность кальянов, как в плане вдыхаемого дыма или пара, так и в плане возможной микробной загрязненности. Эта проблема будет обсуждаться комплексно с участием экспертов, коллег из Роспотребнадзора. Привлечена к работе будет и Общественная палата", - сообщил представитель ведомства.

Международные исследования за последние 15 лет говорят о том, что сам кальян представляет источник распространения туберкулеза, гепатита и гриппа. Об этом заявил советник главы Минздрава Вероники Скворцовой Игорь Ланской 22 июня текущего года на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, на котором состоялось публичное обсуждение проекта изменений в федеральный закон в части установления запрета на курение кальяна с использованием нетабачной смеси в общественных местах.

Ланской также отметил, что курение кальяна не может быть безопасной альтернативой курению сигарет: "На этом настаивает ВОЗ. Курильщик кальяна за один сеанс может вдохнуть в себя больше дыма, чем при курении 100 сигарет! Происходит интоксикация организма курильщика угарным газом, причем вне зависимости от того, содержит кальян табак либо нет".

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, вдыхаемый дым содержит токсические вещества, приводящие к раку легких, заболеваниям сердца и другим болезням.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.