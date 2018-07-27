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Российские ученые научились продлевать "золотой час"

27 Июля 2018, 13:52 | В России

Российские ученые в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) научились продлевать «золотой час» для спасения людей на грани жизни и смерти с помощью смеси на основе газа ксенона, сообщил РИА Новости замгендиректора - руководитель направления химико­биологических и медисследований ФПИ Александр Панфилов.

«Ученые из ФПИ научились продлевать «золотой час» для спасения людей. Сложнокомпонентные жидкие смеси на основе газа ксенона обеспечивают выживание экспериментальных животных в условиях, имитирующих такие терминальные состояния организма, как летальная гипоксия, смертельная кровопотеря, болевой шок и переохлаждение», - сказал Панфилов.

По его словам, научный проект ФПИ осуществляется в рамках исследований по разработке технологий спасения человека в условиях дефицита кислорода и угрозы развития состояний между жизнью и смертью.

«Конечная цель проекта - это создание фармакологических препаратов для продления «золотого часа» путем введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, аналогичное состоянию зимней спячки животных», - отметил Панфилов.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.

 

Автор: РИА "Новости"
Теги: медицина  профилактика  лечение  заболевание  лекарства  госпрограмма  здравоохранение  врачи  диагностика  болезни  реабилитация  здоровье 



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