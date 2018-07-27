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Российские ученые научились продлевать "золотой час"
Российские ученые в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) научились продлевать «золотой час» для спасения людей на грани жизни и смерти с помощью смеси на основе газа ксенона, сообщил РИА Новости замгендиректора - руководитель направления химикобиологических и медисследований ФПИ Александр Панфилов.
«Ученые из ФПИ научились продлевать «золотой час» для спасения людей. Сложнокомпонентные жидкие смеси на основе газа ксенона обеспечивают выживание экспериментальных животных в условиях, имитирующих такие терминальные состояния организма, как летальная гипоксия, смертельная кровопотеря, болевой шок и переохлаждение», - сказал Панфилов.
По его словам, научный проект ФПИ осуществляется в рамках исследований по разработке технологий спасения человека в условиях дефицита кислорода и угрозы развития состояний между жизнью и смертью.
«Конечная цель проекта - это создание фармакологических препаратов для продления «золотого часа» путем введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, аналогичное состоянию зимней спячки животных», - отметил Панфилов.
"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.
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