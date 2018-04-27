Гороскоп здоровья: Козерогам звезды советуют сделать ЭКГ

Гороскоп на май 2018 года

Последний месяц весны окажется ярким и интересным для всех, наполненным теплом и событиями. Вы вряд ли захотите проводить время дома, так как вне его вокруг вас развернется много интересных событий и приключений. Так что проявите себя и делайте именно то, что вам интересно и приятно, и вам будет сопутствовать успех.

В целом в мае вами чаще будет овладевать лень и нежелание что-то делать. Вы захотите расслабиться, провести выходные на природе или просто помечтать в одиночестве, и ничего зазорного тут нет. Скорее всего, вам сейчас просто нужно сделать паузу, тогда вы будете довольны и счастливы своей жизнью.

Не стоит слишком перетруждаться на дачном участке или мучить себя диетами и трудными упражнениями на выносливость. В мае противопоказаны и весьма нежелательны и экстремальные виды спорта, которые могут обернуться травмами и обострениями болезней. Не стоит и увлекаться жесткими и быстрыми диетами, так как они, скорее всего, приведут к обратному эффекту и заставят вас только набрать лишние килограммы и постоянно находиться в стрессовом состоянии.

Постарайтесь научиться красиво одеваться, найдите для себя источники положительных эмоций и перспектив, которые помогут вам проявить себя и сделать то, на что раньше вы давно не решались. Эффект дадут массажи, народные методы оздоровления и очищения организма, диеты, которые позволяют очистить организм от вредных веществ, но не способствуют быстрому снижению веса. Умеренные нагрузки помогут вам снять стресс и оставаться в хорошей форме в течение всего месяца, пишет moigoroskop.org.

Овен. Май вместе с праздниками и вылазками на природу может огорчить вас сильным ударом по печени. Будьте осторожны и с алкоголем, и с жирной пищей. Ваша основная проблема- жадность. Если вы будете есть или пить понемногу, то сможете захватить проблему еще в зародыше. Что касается лечения, в мае Овнам следует отдать предпочтение традиционным методам. Продукты, которые пойдут вам на пользу, должны быть богаты белком. Также следует отметить водоросли, мидии, устрицы, абрикосы и миндаль. Что касается физических упражнений, предпочтение отдавайте силовым. Только не переусердствуйте с весом, пишет astro-ru.ru.

Телец. Слабым местом Тельцов в мае могут быть сосуды, особенно на ногах. Не помешает профилактика, специальные упражнения - вращение стопами. В мясе себя следует ограничить, особенно если есть предрасположенность к воспалительным процессам сердечной мышцы - это еще можно предупредить. Также вас может беспокоить состояние почек и мочевого пузыря. Причем началось все не сейчас, а несколько раньше, но вы не обращали внимания или же списывали симптомы на что-то другое. А вот снотворные препараты, даже если они вам рекомендованы, лучше не принимать.

Близнецы. Если вы отправитесь отдыхать в теплые края, берегитесь солнечных или тепловых ударов. Причем это может даже произойти в последние дни отпуска, то есть когда вы уже должны были акклиматизироваться. Жизненных сил в этом месяце у вас будет недостаточно, организм станет восстанавливаться не лучшим образом. Так что если решили заняться спортом, то лучше всего это делать не сейчас, а чуть попозже. Из продуктов в мае Близнецам будут полезны разнообразные соленья, в том числе и соленая рыба. Из микроэлементов - магний и кальций. А воду пить лучше минеральную.

Рак. С одной стороны, в мае Раки будут на удивление выносливы - не поспите ночь, и ничего. Но с другой - долго в напряжении, на взводе быть не сможете. Поэтому вам лучше не верить в то, что пока вы держитесь бодрячком, необходимо прерываться и отдыхать до того, как просто упадете. Также для восстановления энергии будут полезны дыхательные упражнения, йога. Если вас беспокоит лишний вес, то именно сейчас следует держать себя в строгости - так как и не заметите, как наберете еще несколько килограммов. В мае Ракам следует быть осторожными на водных аттракционах или просто прыгая в воду, поскольку при этом они могут почувствовать себя не лучшим образом.

Лев. Вы не будете настроены лечиться. Ваш вариант - это перенести болезнь на ногах или же, в случае острого приступа, отлежаться денек и, как только станет немного лучше, тут же продолжить заниматься своими делами. Из-за этого, помимо основного заболевания, которое доставило неудобства, могут добавиться проблемы с пищеварением, желудком (тут имеет смысл изменить режим питания). Если беспокоят зубы или суставы, сразу обращайтесь к врачу, так как проблема может оказаться серьезнее, чем показалась на первый взгляд.

Дева. В мае Девам стоит отказаться от постельных экспериментов (в том числе и в каких-то незнакомых местах - это тоже может не лучшим образом отразиться на здоровье). Никогда не пробовали? Значит, и сейчас можно подождать. Также вам следует больше двигаться: это могут быть физические упражнения (обязательно динамичные) или прогулки. В противном случае может резко ухудшиться состояние соединительной ткани, а также сухожилий (с ними даже может быть связана какая-то случайная травма). Вам будет полезно использование иммуностимуляторов.

Весы. В мае Весы хотя бы раз, но заболеете. Для начала «прихватывать» могут хронические заболевания или же какое-то ваше «основное». Симптомы будут стандартными, поэтому что делать, вы будете догадываться. Также следует обратить внимание на легкие (если заболевание уже было, есть риск того, что вы что-то не долечили), желчный пузырь, гинекологию или урологию, желудочно-кишечный тракт. Не исключено, что все это в мае станет беспокоить Весов, будто бы по цепочке. Даже если врач рекомендует ворох лекарств, постарайтесь с его же помощью их минимизировать - большой объем вам точно не нужен.

Скорпион. В мае вы будете подвержены разного рода инфекциям. Наиболее вероятна та, что и так есть у вас в крови (когда-то вы серьезно переболели), просто появляется она не всегда, а периодически. Наиболее безобидный вариант - герпес на губах, но могут проиграться и другие варианты, например, у крыльев носа или же даже в носовых ходах. В мае Скорпионам следует проверить состояние щитовидной железы и нормально ли она функционирует. Также вам необходимо полноценное питание: мясо, яйца, молочные продукты, каши, бобовые. На диету лучше не садиться, но вы можете попробовать раздельное питание или же жесткий режим, без перекусов между приемами пищи.

Стрелец. В мае следует заняться кишечником. Во-первых, там могут быть какие-то сложности с микрофлорой. Возможно, следует провести чистку и принимать соответствующие препараты для того, чтобы образовывалась новая. Также в этом месяце у вас могут обнаружиться нарушения жидкостного обмена, например, физико-химического состава жидкости в организме. Стабилизацией тоже лучше заняться сразу. Из продуктов в мае Стрельцам обязательно нужно потреблять кисломолочные, особенно йогурты. А также те, что содержат клетчатку: морковь, горох, яблоки, отруби, брюссельскую капусту и прочие. Еще будет полезен чай с ромашкой.

Козерог. В мае у вас могут быть разнообразные нарушения сна. Например, вы станете слишком чутко спать или вам станут сниться кошмары, из-за которых будете часто просыпаться. Причина такого дискомфорта, скорее всего, в сердечных ритмах. Возможно какое-то отклонение, которое обязательно покажет кардиограмма. В мае Козерогам можно заниматься косметическими процедурами как для лица, так и для тела. Предпочтение отдавайте тем, что проводятся в несколько этапов (даже если можно все повернуть за один раз), это позволит закрепить полученный результат.

Водолей. В мае у Водолеев какие-то сбои может давать кишечник. Может быть, сам по себе, может быть, в сочетании с желудком. Для того чтобы нормализовать их работу, придется пройти специальные процедуры, а не действовать «дедушкиными методами». На самом деле основная проблема в том, что вы давно не занимались вопросами своего пищеварения. Есть предрасположенность к отложению солей и развитию остеохондроза. Вам следует пить очищенную воду, но лучше простую, а не минеральную. Также следует ограничить потребление поваренной соли и острых приправ.

Рыбы. В мае Рыбам следует уделить большое внимание питанию: оно должно быть регулярным, диетическим и щадящим. У вас могут обостриться проблемы, связанные с желудком и пищеварением, причем довольно резко, так что лучше начать себя ограничивать заранее, не экспериментировать со спорными продуктами. Неприятности могут доставить глаза: станет падать зрение, начнется конъюнктивит или же сосуды в глазах станут совсем хрупкими. Начните принимать витамины А и С, возможно, это как-то улучшит ситуацию. А еще вы можете двигаться несколько разбалансированно: спотыкаться, что-то задевать - отсюда синяки и ссадины.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.