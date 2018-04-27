Полигамны от природы?

Мужская полигамность - один из самых распространенных стереотипов в обществе. Часто можно услышать от женской половины утверждение, что мужчина - «ходок» по своей природе, пишет womanadvice.ru. О полигамности женщин говорится реже, считается, что это - удел мужчин. Так ли это?

Что такое полигамность?

Полигамность - это склонность человека к множественным связям с противоположным полом. Понятие произошло от слова полигамия (греч. пολύς - много, γάμος - брак) - брак, в котором мужчина или женщина имеют несколько брачных партнеров. В природе феномен полигамности у самцов называется полигиния, и такое половое поведение помогает сохранять вид через многочисленное потомство.

Человек полигамен или моногамен?

Полигамия - это адаптивное явление свойственное животному миру, и человек, как часть природы, склонен следовать проявлению своих инстинктов. Вопрос, полигамен ли человек, вызывает интерес у биологов и специалистов-социологов.

Однозначного ответа наука не дает, в большинстве случаев считается, что моногамия превалирует, когда у индивида есть стремление продолжить свой род, но когда отношения становятся стабильными и дети подрастают, то может возникнуть последовательная полигамия: повторный брак и новое потомство. Мужчины или женщины, которые не хотят разрушать семью, заводят внебрачные отношения, которые тщательно скрывают.

Причины полигамии

Что толкает человека к множественным связям или отношениям. Причин, обуславливающих полигамию, несколько:

1. Выживание. Начиная с древних времен, человечество пережило много войн, вспышек различных эпидемий, геноцид. Мужчины гибли в сражениях, дети умирали, и чтобы как-то восполнить баланс, в мужчинах просыпается инстинкт продолжения рода через связь сразу с несколькими партнершами.

2. Традиции. Здесь играет роль религия и уклад общества. Полигамия поддерживается в ряде исламских государств, причины коренятся также в прошлом, когда превалировала высокая смертность населения. У некоторых народов до сих пор существует обычай: в случае смерти мужа женщина вместе с детьми переходит под покровительство другого брата, становясь ему женой, даже если он на тот момент состоит в браке.

3. Любовь сразу к нескольким. Такое тоже бывает, когда мужчина или женщина, будучи в браке, влюбляются в другого, при этом стремятся сохранить семью. Чаще это романы на стороне, которые держат в тайне, чтобы не причинять боль супругам.

4. Престиж. В определенных бизнес-кругах наличие нескольких любовниц обеспечивает авторитет.

5. Психологические комплексы. Психологи о полигамии в современном мире говорят как о комплексе неполноценности. «Дон Жуаны», «Казановы» боятся строить серьезные отношения, которые означают ответственность и полигамность здесь это способ доказать окружающим «каков я хорош и пользуюсь успехом!»

Полигамность мужчин

Мужская полигамность, считают ученые, вызвана тем, что мужчин в процентном отношении к женщинам меньше. По статистическим данным, разница небольшая (50:52), но мальчики рождаются более слабыми и смертность среди них в младенческом возрасте выше, чем у девочек. Полигамия у мужчин - феномен в обществе, тщательно поддерживаемый сильной половиной человечества. Мужская полигамность прослеживается историками со времен Ветхого Завета: Великий царь Соломон, по разным данным имел до 700 жен в гареме. Артаксеркс II персидский правитель династии Ахеменидов - 336 жен и наложниц, 150 детей. Русский князь Владимир Красно Солнышко до принятия крещения слыл великим распутником и погрязшим в блуде, имел до 800 жен.

Полигамность женщин

Полигамия у женщин - менее распространенный феномен, порицаемый современным обществом и вызывающим у человека с европейским менталитетом отторжение. Понятие женской полигамности сопряжено с нелицеприятными эпитетами в их сторону. Основная причина, по мнению антропологов, кроется в том, что женщина ищет биологически сильного с хорошей генетикой самца для продолжения рода, на этом пути она может сменить достаточное количество партнеров. Психологи разделили полигамных женщин на виды: «Белоснежка» - считает что «количество важнее качества». Женщина после 30 лет, которая в свое время не нагулялась. Практична. В мужчинах ценит щедрость: подарки, «выгулы в свет». И «Альфа-самки» - часто это бизнес-леди, зрелая дама выбирающая партнеров помоложе. Она может себе позволить отношения сразу с несколькими «юнцами».

Полигамия - плюсы и минусы

Полигамия с биологической и психологической точек зрения привлекательна для мужчин и имеет ряд преимуществ и достоинств в отличие от моногамии и совсем немного недостатков. Чего же больше в реальности?

Плюсы полигамии:

1. Мужчина уверен в себе, его окружает ореол таинственности. Женщины интуитивно чувствуют востребованность «самца», и это их привлекает.

2. Забота, тепло и ласка, обеспечиваемые женами или любовницами.

3. Минуются сложности выбора, когда нужно предпочесть какую-то одну спутницу жизни.

4. Разнообразие генофонда: потомство от разных «самок» обеспечивает «след в истории».

5. При расставании с одной, остаются другие.

Минусы полигамии:

- если это не узаконенные официально отношения, приходится лгать;

- боязнь быть разоблаченным;

- большая трата денежных средств;

- споры о наследстве;

- в случае разорения, травм семья остается без обеспечения;

- меньше времени уделяется детям.

Полигамность - это личный выбор каждого человека, и относиться к этому можно по-разному: со скепсисом и иронией, негодованием, а можно принять тот факт, что если в природе это существует, значит, есть свои причины. Мужчин и женщин, склонных к моногамному союзу и ценящих постоянство, не так уж и мало, у человека всегда есть выбор.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.