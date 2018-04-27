Детский туберкулез очень коварен

Главный детский фтизиатр страны рассказала, где происходит встреча с инфекцией и почему вакцинация жизненно необходима

Где дети встречаются с туберкулезом, кто в группе риска, чем проба Манту отличается от Диаскинтеста и почему так опасен отказ от прививки и скрининга, рассказала главный детский фтизиатр Минздрава РФ, зав. лабораторией туберкулеза у детей и подростков ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Валентина Аксенова, пишет Ирина Резник, medportal.ru.

Почему дети заболевают туберкулезом и где происходит встреча с инфекцией

Заразиться туберкулезом можно где угодно - в транспорте, в супермаркетах, в любых закрытых пространствах с большой скученностью людей. Для ребенка опасен даже кратковременный контакт с больным человеком, а инфекция просто витает в воздухе. Но это еще не значит, что подхвативший инфекцию здоровый ребенок с нормальной иммунной системой обязательно заболеет - в 9 случаях из 10 срабатывает иммунитет. Инфицированный ребенок может благополучно прожить без туберкулеза всю жизнь. Однако при определенных условиях, которые уменьшают сопротивляемость организма, палочка Коха из так называемой «спящей микобактерии» становятся активной, вирулентной и уже вызывает болезнь. Так развивается вторичный туберкулез.

Первичным туберкулезом часто заболевают дети, оказавшиеся в очаге инфекции, когда микобактерии активно выделяет кто-то из его близкого окружения - родственники, педагоги. Особенно опасно, если это лекарственно устойчивая бактерия, потому, что ребенок сразу инфицируются именно лекарственно устойчивой палочкой. Поэтому следует принять все меры, чтобы ребенок меньше инфицировался, а если инфицировался, то не заболел.

Кто в группе риска

Если у взрослых в развитии туберкулеза значительную роль играют социальные и поведенческие факторы, то для детей более актуальны медицинские. Так, больные сахарным диабетом, по данным ВОЗ, заболевают туберкулезом в 4-5 раз чаще. Вероятность заболеть повышается у детей с хроническими заболеваниям легких, желудочно-кишечного тракта, а также у больных, которые получают гормональную терапию или лекарственные препараты, подавляющие иммунитет. Так, в Клинических рекомендациях по лечению ревматоидного артрита у детей, есть раздел, касающийся профилактики туберкулеза у детей, получающих иммуносупрессивную терапию (например, генно-инженерные препараты). Иммунодиагностика таким детям должна проводиться не реже двух раз в год. В группу повышенного риска входят дети с ВИЧ-инфекцией, у которых нет иммунной защиты, - вероятность развития туберкулеза при ВИЧ-инфекции увеличивается в 30-40 раз.

Скрининг

Самый старый скрининговый метод, долго остававшийся единственным, - хорошо всем известная проба Манту. Сегодня появился еще один метод скринингового наблюдения с помощью кожных проб - Диаскинтест. Новая кожная проба более специфична, чем проба Манту, которая реагирует как на саму туберкулезную инфекцию, так и на вакцину БЦЖ (поствакцинальная аллергия), а иногда и на другую инфекцию, присутствующую в организме. Проба Манту очень чувствительна, но дает много ложноположительных результатов. А вот Диаскинтест помогает выявить только саму активную размножающуюся вирулентную туберкулезную инфекцию. И в этом его ценность.

На сегодняшний день в стране действует приказ Минздрава № 124н, согласно которому всем школьникам с 7 лет следует ежегодно проводить Диаскинтест. Но для детей до 7 лет остается проба Манту, которая необходима для принятия решения о ревакцинации. Дело в том, что после проведения новорожденному вакцинации БЦЖ в организме ребенка формируется поствакцинный иммунитет. Этот иммунитет постепенно угасает. Но пока он полностью не угас, ревакцинацию проводить ни в коем случае нельзя. Наличие этого иммунитета у ребенка можно определить только по пробе Манту (она будет положительной).

Диаскинтест же будет оставаться отрицательным у пациентов, которым делали вакцину БЦЖ, ведь он на нее, в отличие от Манту, не реагирует. Диаскинтест реагирует только тогда, если в организме есть именно инфекционные бактерии, способные вызвать заболевание, а не бактерии, содержащиеся в вакцине. То есть по Диаскинтесту нельзя судить, нуждается ли ребенок в ревакцинации или нет.

Возможны три ситуации:

Если и Диаскинтест, и проба Манту у ребенка в 6-7 лет отрицательные - значит, в организме нет защиты от инфекции и нет палочек Коха, то есть необходима ревакцинация.

Если Диаскинтест отрицательный, а проба Манту положительная - то в организме ребенка есть защита от инфекции и дополнительно ревакцинацию проводить не надо.

Если Диаскинтест положительный - то у ребенка состояние латентной туберкулезной инфекции, то есть в организме есть микобактерии туберкулеза, способные вызвать болезнь и высока вероятность развития заболевания. Ревакцинация противопоказана, необходимо дообследование, наблюдение фтизиатра, профилактического лечение после исключения активного заболевания.

Так как после 7-летнего возраста ревакцинация не проводится, то и делать пробу Манту после 7 лет нет необходимости.

Дифференциальная диагностика

Окончательный диагноз ставится не просто и очень зависит от фазы заболевания. Но вначале проводится дифференциальная диагностика - для того чтобы окончательно убедиться, что это туберкулез, а не что-либо другое. А также чтобы не пропустить болезнь при отрицательных результатах других диагностических тестов (при аутоиммунных заболеваниях или иммуносупрессивной терапии). Обычно это тест T-SPOT.TB (по крови из вены) и мультиспиральная компьютерная томография.

Существует еще один альтернативный диагностический тест QuantiFERON. Однако он уступает T-SPOT.TB, особенно в сложных случаях (при обследовании детей раннего возраста, стариков, ВИЧ-инфицированных, при иммуносупрессивной терапии). Эти тесты можно проводить и в качестве скринингового обследования. И этой возможностью по желанию (и за свой счет) могут воспользоваться родители, которые не хотят делать своим детям кожные пробы. В общелечебной сети приоритет отдается более простым и доступным методам.

Отказ от скрининга равен отказу от лечения

Кожные пробы - это не прививка, а всего лишь скрининговый инструмент. При этом ребенку не вводятся ни живые, ни инактивированные микробы. И уж тем более никого не заражают туберкулезом, как любят пугать антипрививочники. В состав используемого в пробе Манту туберкулина входит вытяжка из микобактерий туберкулеза, содержащая белки, липиды и иные компоненты. Препарат Диаскинтест включает в себя только два белка - антигены возбудителя туберкулеза.

Врачи терпеливо разъясняют это родителям, но не всегда могут их переубедить. Поэтому такие люди должны знать: используя свое право на отказ от скрининга, они автоматически отказывают своему ребенку в праве на лечение. Как можно лечить не выявленную болезнь?

Кроме того, они ограничивают своему ребенку доступ в детский коллектив. Пункт 5.7 действующих с августа 2014 года СанПиНов указывает на то, что дети, не прошедшие иммунодиагностику, не допускаются в образовательные организации - детские сады и школы. Это не противоречит и федеральному закону №27-ФЗ об образовании, в котором прописано, что выбирая особый вид медицинской услуги, родители выбирают и соответствующий вид образовательной услуги. Например, домашнее обучение.

Отказываться от вакцинации маленьких детей от туберкулеза сразу после рождения очень опасно - сразу после рождения ребенка его сопротивляемость инфекции практически нулевая. А выйдя из роддома, он попадает в среду, в которой не защищен от встречи с инфекцией. К тому же еще три месяца уходит на развитие иммунного ответа. Конечно, бывают случаи, когда у новорожденного ребенка есть противопоказания для прививки. И тогда, когда он подрастет, прежде, чем вводить вакцину БЦЖ, ребенку делают кожную пробу, чтобы выяснить, не подхватил ли он уже инфекцию. Прививать детей от туберкулеза можно только до двух лет. И только после Манту с отрицательным результатом.

Прививка БЦЖ не защищает полностью от туберкулеза, но предотвращает развитие у детей его тяжелых, смертельных форм. Ее цель - ограничить развитие заболевания лимфатической системой, которая хорошо развита у детей раннего возраста (чем старше становится ребенок, тем хуже справляются лимфоузлы с защитной функцией, поэтому у подростков развивается уже легочный туберкулез). Ревакцинация проводится в семилетнем возрасте. Но к этому возрасту отрицательную пробу Манту имеют уже не более половины детей. Остальные уже не подлежат ревакцинации. По этой же причине прививку БЦЖ не делают взрослым - к 20 годам практически все люди уже инфицированы, и вакцинировать уже некого.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.