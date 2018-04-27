Молочный коктейль может быть опасен для сердца

Ученые выяснили, что даже один сладкий молочный коктейль на основе цельного молока, взбитых сливок и мороженого может быть опасен для сердца. Почему? Все дело в огромной «дозе» сахара, жиров и калорий, которая разом поступает в организм. Это приводит к тому, что уже через четыре часа после угощения сосуды начинают хуже расширяться, пишет «РГ».

К такому выводу пришли медики из Университета Августы, проведя эксперимент с десятью молодыми мужчинами. После того как каждый из них выпил сладкий и жирный молочный коктейль, ученые в течение нескольких часов отслеживали изменения в организме участников. Оказалось, что после «жировой» атаки у них не только хуже расширялись сосуды, но и менялась форма и размер эритроцитов, увеличивалось количество липидов (жировых клеток) в крови.

Ученые подчеркивают: у молодых и здоровых людей подобная реакция кровеносной системы обратима, однако частое употребление в пищу продуктов, богатых жирами, вызывает накопительный эффект.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.