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Диетологи запретили есть по утрам овсяную кашу
Принято считать, что овсяная каша является идеальным вариантом для завтрака изза своей исключительной пользы и энергетической ценности. Однако, передает Vista News, недавно исследователи установили, что овсянка производит негативный эффект на организм человека. Причина - обилие в ней фитиновых кислот.
Эти соединения способны тормозить процесс пробуждения. Более того, они вызывают проблемы с костями и суставами за счет влияния на пищеварительную систему. Было доказано, что фитиновые кислоты не дают кишечнику нормально всасывать кальций, содержащийся в пище. Получается, каша далеко не идеальный источник утренней энергии.
Эксперты рекомендуют употреблять овсяную кашу не с утра, а в обед. На завтрак они советуют делать выбор в пользу яиц или куриного мяса. От овсянки, в свою очередь, не стоит отказываться полностью. Она является ценным источником клетчатки, для работы желудочнокишечного тракта. Специалисты призывают чередовать овсяную кашу с кукурузной, пшенной или гречневой кашей.
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