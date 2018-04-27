Безглютеновая диета: польза для организма или дань моде?

Популярная в последнее время диета может быть не так полезна, как кажется на первый взгляд

Употребление продуктов, содержащих глютен, опасно для больных целиакией (аутоиммунным расстройством, затрагивающим около 1% населения). Симптомы целиакии включают вздутие живота, хроническую диарею или запор, боль в желудке, тошноту, рвоту. Единственным способом решения проблемы являетсябезглютеновая диета. Хлеб, макаронные изделия, крупы, блины и выпечка - одни из основных продуктов питания в нашем рационе, в которых содержится глютен (клейковина).

За последнее время количество адептов безглютеновых диет значительно возросло, хотя количество больных целиакией осталось прежним. Эксперты объясняют эту тенденцию рядом причин, пишет Валерия Сема, medportal.ru.

Исследователи из Ратгерской медицинской школы в Нью-Джерси отмечают: «Во-первых, в общественном мнении укоренилось, что безглютеновые диеты являются более здоровыми и могут принести пользу при неспецифических желудочно-кишечных симптомах».

Во-вторых, большинство крупных торговых сетей начали продавать безглютеновые продукты в качестве более здоровой альтернативы, а люди любят заниматься самодиагностикой чувствительности к глютену.

Кроме того, диету популяризировали такие знаменитости, как спортсмен Новак Джокович и актриса Гвинет Пэлтроу.

Однако стоит выяснить, есть ли смысл в таком питании для людей, не страдающих целиакией? Согласно данным различных исследований, диета эта довольно проблематична, поскольку производители продуктов питания, удаляя клейковину, добавляют в итоге больше других ингредиентов.

«Часто безглютеновая диета богата переработанными продуктами и сладостями», - говорит доктор Сара Готтфрид. Дело в том, что безглютеновые упакованные продукты зачастую содержат ингредиенты с высоким гликемическим индексом, а резкие скачки сахара в крови влияют на организм в долгосрочной перспективе.

Еще один побочный эффект безглютеновой диеты обнаружили исследователи из Иллинойского университета в Чикаго: повышенное содержание неорганической ртути в крови и мышьяка в моче. Они проанализировали данные 7 471 человека, 73 из которых не употребляли в пищу продукты с клейковиной. В качестве потенциального виновника был назван рис (потребление которого значительно возрастает), поглощающий тяжелые металлы из почвы и воды.

Следующим серьезным риском безглютеновой диеты специалисты называют повышенный риск ожирения. Хоаким Кальво Лерма и Сандра Мартинез-Барона из Instituto de Investigación Sanitaria La Fe в Испании вместе с коллегами в 2017 году сравнили 655 обычных пищевых продуктов с 654 их безглютеновыми альтернативами в 14 продуктовых группах. Оказалось, что пища, адаптированная для людей с целиакией, зачастую содержала больше жиров и меньше белка.

Длительное исследование Гарвардского университета показало, что снижение количества потребляемого белка или его полное исключение увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа на 13%.

«Продукты без глютена часто содержат меньше питательных волокон и других микроэлементов и имеют тенденцию стоить дороже. Люди без целиакии могут пересмотреть ограничения в потреблении клейковины для профилактики хронических заболеваний, особенно для диабета», - сообщает доктор Гэн Цзун, научный сотрудник Гарварда.

Доктор Дэниэл А. Леффлер, ассистент профессора Гарвардской медицинской школы, также отмечает проблему недостатка пищевых волокон в безглютеновой диете и предлагает больным целиакией получать их из фруктов, овощей, киноа и бобовых.

«Если у вас нет целиакии, эти диеты вам не помогут», - говорит доктор Питер Грин, директор Центра целиакии в Колумбийском университете.

Итак, специалисты в области медицины подчеркивают необходимость избегать самодиагностики и не сидеть на безглютеновой диете без медицинских оснований. Люди, подозревающие у себя целиакию, должны обязательно обратиться к врачу.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.