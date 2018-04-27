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Кариес: опасный и заразный

27 Апреля 2018, 16:21 | В России

Уже в недалеком будущем, возможно, кариес будут лечить таблетками

Кариесом принято считать стоматологическое заболевание, при котором поражаются твёрдые зубные ткани, происходит разрушение эмали и дентина.

По некоторым данным, кариозная болезнь охватывает около 90% взрослого населения. Причем заболеваемость кариесом выше в экономически развитых государствах, что объясняется тотальным потреблением сахаросодержащей продукции.

Как не заразиться кариесом

Сейчас установлено, что основная причина кариеса - это бактерия Streptococcus mutans, которая превращает сахар или крахмал в кислоты. Сначала эти кислоты разрушают зубную эмаль, затем более мягкий дентин (ткань, из которой, в основном, и состоит зуб). В процессе метаболизма Streptococcus mutans создает специальные капсулы, позволяющие ей прочно прицепляться к поверхности зубов, из-за чего избавиться от нее почти невозможно. Кариес - заразное заболевание. Исследования показали, что чаще всего оно передается от матери к маленькому ребенку (когда та, к примеру, пробует его еду), а также в парах во время поцелуев, пишет Маргарита Пецка, medportal.ru.

В настоящее время проводятся испытания специальных антибактериальных препаратов, которые в будущем, возможно, позволят лечить кариес.

О больном сердце и кариесе

Бактерии Streptococcus mutans могут провоцировать не только кариес, но и инфекционный эндокардит, который поражает сердце, в основном его клапаны. В норме эти стрептококки живут лишь в полости рта, но иногда они попадают в кровь и, если иммунная система не сработала должным образом, достигают сердца, где при помощи особого белка колонизируют его ткани. Поэтому врачи рекомендуют больше времени уделять гигиене полости рта.

О генах, курящих матерях и диабете

Сухость во рту или сниженное слюноотделение увеличивают риск возникновения кариеса. Именно поэтому употребление жвачки без сахара после приема пищи - полезное мероприятие.

Предрасположенность к кариесу обусловлена и генетическим фактором. Правда, какой именно ген влияет на повышенный риск развития этого заболевания, до конца не ясно.

Но родители могут и иначе повлиять на этот фактор. Исследования показали, что дети, матери которых курили во время беременности, болеют кариесом чаще тех своих сверстников, чьи матери не курили.

Болезни желудочно-кишечного тракта тоже провоцируют развитие кариеса. Например, воспалительные заболевания кишечника. Возможно, дело в том, что человек в таком состоянии меняет свои пищевые привычки.

Еще одна группа риска - люди с диабетом 1-го типа. Вероятно, это связано с тем, что они имеют повышенный уровень глюкозы в слюне.

О скрытом кариесе

В 1980-х стало известно, что некоторые виды кариеса могут быть обнаружены только при помощи специальных исследований. Все из-за того, что зуб имеет много поверхностей, скрытых даже от глаз опытных стоматологов. Это, например, межзубное пространство и область фиссур (бороздки между буграми на жевательной поверхности зуба).

Поэтому визуальный осмотр следует сочетать с дополнительными исследованиями. Самым простым из них является рентгенография.

О леденцах и сыре как методах профилактики

Кроме простых правил профилактики (чистить зубы как минимум два раза в день, желательно после приема пищи, использовать зубную нить), есть и более неожиданные.

В последнее время в клиниках предлагают герметизацию фиссур. Во время этой процедуры специальным герметиком запечатывается фиссура - таким образом создается защита от проникновения бактерий в наиболее уязвимое место зуба. .

В качестве профилактики рекомендуется также есть сыр. В процессе жевания сыра на зубах появляется защитная пленка, к тому же он способен нейтрализовывать кислую среду и восстанавливать кислотно-щелочной баланс во рту. Благодаря этому вредоносное воздействие на зубы снижается. Кроме того, сыр богат кальцием и фосфатом, которые способствуют реминерализации зубов.

Кроме того, немецкие ученые предложили выпустить на рынок леденцы с бактерией Lactobacillus paracasei, которая уже показала свою высокую эффективность в борьбе со Streptococcus mutans.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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Теги: лекарства  кариес  лечение  профилактика  медицина  приморье  гигиена  реабилитация  стоматология  диагностика  врачи  здравоохранение 













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