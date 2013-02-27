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Продуктовым магазинам, скорее всего, разрешат продажу лекарств
Заместитель директора Департамента регулирования внутренней торговли Минпромторга РФ Денис ПАК сообщил журналистам, что в продовольственных магазинах могут разрешить продажу ограниченного ассортимента безрецептурных лекарственных средств.
Сводный законопроект, который включает соответствующее предложение Минпромторга, готовит Федеральная антимонопольная служба. По словам Дениса Пака, документ предусматривает предоставить розничной торговле право безлицензионной продажи некоторого количества безрецептурных лекарственных средств.
Как выяснил "ЗР" в своем опросе, врачи и фармакологи Приморского края однозначно высказываются против продажи лекарств в супермаркетах. Не согласны в большинстве своем и жители Владивостока, опрошенные корреспондентами газеты. Основной аргумент против этого предложения в том, что разрешение на продажу лекарств в супермаркетах приведет к тому, что на российский рынок широким потоком хлынет некачественная продукция. Кроме того, эксперты опасаются, что самолечение россиян примет еще более серьезные масштабы. Меж тем у владельцев и мнеджеров магазинов и супермаркетов двоякое отношение к этой инициативе: с одной стороны, они понимают, что лекарства должны продаваться в аптеках, с другой - предприниматели готовы продавать разрешенные лекарства в супермаркетах Владивостока, если такой закон будет принят.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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