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Продуктовым магазинам, скорее всего, разрешат продажу лекарств

27 Февраля 2013, 17:42 | В России

Заместитель директора Департамента регулирования внутренней торговли Минпромторга РФ Денис ПАК сообщил журналистам, что в продовольственных магазинах могут разрешить продажу ограниченного ассортимента безрецептурных лекарственных средств.

Сводный законопроект, который включает соответствующее предложение Минпромторга, готовит Федеральная антимонопольная служба. По словам Дениса Пака,  документ предусматривает предоставить розничной торговле право безлицензионной продажи некоторого количества безрецептурных лекарственных средств.

Как выяснил "ЗР" в своем опросе, врачи и фармакологи Приморского края однозначно высказываются против продажи лекарств в супермаркетах. Не согласны в большинстве своем и жители Владивостока, опрошенные корреспондентами газеты. Основной аргумент против этого предложения в том, что разрешение на продажу лекарств в супермаркетах приведет к тому, что на российский рынок широким потоком хлынет некачественная продукция. Кроме того, эксперты опасаются, что самолечение россиян примет еще более серьезные масштабы. Меж тем у владельцев и мнеджеров магазинов и супермаркетов двоякое отношение к этой инициативе: с одной стороны, они понимают, что лекарства должны продаваться в аптеках, с другой - предприниматели готовы продавать разрешенные лекарства в супермаркетах Владивостока, если такой закон будет принят.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По сообщениям информагентств
Теги: проекты  торговля  продажа  фармацевтика  здоровье  лекарства 



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Комментарии

  • Dimas00:19, 28.02.2013#

    Средства первой помощи - и достаточно с них. В экстренных случаях круглосуточно работающую аптеку найти труднее чем магазин 24 часа.

  • Псевдоним00:34, 28.02.2013#

    тропикомином будут торговать:)

  • Псевдоним09:47, 28.02.2013#

    Полный бред. Вокруг полно круглосуточных аптек.

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