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Сотрудников салонов красоты отправят проверяться на ВИЧ
Работников салонов красоты, предоставляющих немедицинские услуги, в частности косметологов, хотят обязать проходить ВИЧ-обследование раз в год. Соответствующие поправки могут быть внесены в санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН) Роспотребнадзором, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Известия".
По словам источника в ведомстве, добровольно, но в приоритетном порядке, будут рекомендованы к прохождению этой процедуры «потребители наркотиков», работники «некоммерческого секса» и гомосексуалисты, а также внутренние мигранты (россияне, которые меняют место жительство внутри страны) при трудоустройстве. Рекомендацию к прохождению процедуры могут получить также все лица, обратившиеся за медицинской помощью.
Как отмечают в ведомстве, «в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по ВИЧ-инфекции в стране» необходим пересмотр действующих правил. По этой причине, согласно поправке в пункт 5.2 СанПиН «Профилактика ВИЧ-инфекции», обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ будет подлежать «персонал косметических салонов, оказывающих немедицинские услуги, связанные с повреждением кожных покровов». Сейчас, согласно действующим правилам, обязаны проходить такое обследование в том числе доноры и врачи.
Однако, по словам источника в Роспотребнадзоре, в СанПиНе также появится приложение — список лиц, которым рекомендовано добровольно пройти обследование. В их числе: наркоманы и проститутки. Все тестирования могут проводиться на условиях анонимности.
Профессор Института современного развития Алексей Скопин считает, что проблему роста числа ВИЧ-инфицированных это не решит — справку можно достать, не проходя какое-либо обследование.
— Сейчас любую справку можно приобрести за 1-3 тыс. рублей, — говорит он. — Лучше не ограничивать ВИЧ-инфицированных в возможности работать в салоне красоты, а просто сузить круг процедур, которые такие люди смогут проводить.
Председатель наблюдательного совета центра передовых технологий в области здравоохранения Андрей Злобин считает, что новая норма будет ущемлять права работников.
— Во-первых, я не слышал, чтобы были зафиксированы случаи заражения от работников салонов красоты. В любом случае есть всего три способа получения инфекции: через кровь, от матери к ребенку и незащищенный секс. В салоне же персонал, в основном, использует одноразовые приборы, шприцы и т.д. Если это все соблюдается, рисков никаких нет, — говорит он.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: По данным Федерального центра СПИД, общее число россиян, инфицированных ВИЧ в конце 2014 года, составило 907 тыс. человек, что на 5% больше, чем в 2013 году. Как отмечает Андрей Злобин, количество заражений с каждым годом увеличивается — данные Федерального центра СПИД подтверждают это — в 2014 году новых инфецированных оказалось более 85 тыс. человек.
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