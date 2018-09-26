Сердечный разговор

29 сентября - Всемирный день сердца

Болезни сердца и сосудов лидируют во всем мире по количеству случаев и по летальным исходам. Одно из самых жизнеугрожающих среди них - инфаркт миокарда. До сих пор иногда считается, что оптимальный путь спасения таких пациентов медикаментозная терапия.

Когда-то, еще не так давно, острый инфаркт лечили полным покоем в течение чуть ли не двух месяцев постельного режима. Причем лежать нужно было в основном на спине. Такое лечение нередко осложнялось застойными заболеваниями легких. Плюс пролежни. И не только это. Столь длительное лежание в одном положении сказывалось на психологическом состоянии пациента. Есть статистика: 20-25 процентов таких больных умирали. А некоторые из «вылеченных» становились инвалидами. А теперь? На вопросы обозревателя «РГ» отвечает главный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Минздрава России академик РАН Баграт Алекян.

- Национальная программа по оказанию помощи больным с острым инфарктом миокарда начала действовать в 2008 году. Можно отмечать десятилетний юбилей. По большому счету, к нему подошли достойно. Подтверждением тому те же данные статистики. Благодаря внедрению высокотехнологичной, инновационной помощи летальность в этой категории больных снизилась до 5 %, - рассказывает Баграт Алекян.

- Пациент, перенесший острый инфаркт, теперь не должен лежать на спине бесконечно долго?

- Ни в коем случае! Теперь иная, если так можно сказать, идеология ведения этих пациентов. Больной должен в течение двух-трех часов после начала инфаркта быть доставлен в специализированный центр, где есть мультидисциплинарная команда врачей. В команде обязательны кардиологи, эндоваскулярные хирурги, реаниматологи.

- Но как узнать, что начался острый инфаркт? Есть ли везде специализированные отделения с мультидисциплинарными командами? Или это, как часто бывает, достояние избранных регионов и избранных клиник? Тем более что острый инфаркт может внезапно навалиться на человека совсем не в том месте, где есть условия для спасения.

- Такое, к великому сожалению, не исключено. Но крайне редко. Национальная программа по оказанию помощи больным с острым инфарктом миокарда позволила во всех 85 субъектах страны создать 150 региональных специализированных центров. На создание каждого государство выделило до 13 миллионов евро. Центры оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием и рентгеноперационными. К каждому региональному прикреплены первичные центры, находящиеся на расстоянии 100-150 километров от него. Таких в стране почти 500. Это значит, что больные из глубинки с острым крупноочаговым инфарктом миокарда незамедлительно направляются в региональный центр, где им проводится коронарография и стентирование коронарных артерий.

- И несмотря на это, инфаркты вкупе с инсультами лидируют и по количеству случаев, и по летальным исходам.

- Прежде всего это связано с поздним обращением пациента в скорую помощь. Так уж мы устроены: сжимается что-то в грудной клетке? Пройдет. Возникла тянущая боль в левой руке? За грудиной? Посидел спокойно и прошла. Потом опять возникла? Опять посидел или даже полежал. Без обращений к врачу. А процесс в сердце между тем идет. Время упущено. Порой катастрофически. И еще бич, о котором впору кричать: 60 % россиян занимаются самолечением, в том числе и при инфаркте миокарда.

- А знаете почему? Нередко потому, что на местах медицинская помощь не всегда доступна. И даже человеку с жизнеугрожающим заболеванием - тем же острым инфарктом - могут отказать в приеме. А «сарафанное радио», интернет с их бесконечными советами по избавлению от всех болезней под рукой...

- Во многом вы правы. И - абсолютно не правы! Поддерживать любыми объяснениями самолечение ни в коем случае нельзя! Это опасно для самой жизни. И заверяю вас: в созданных по стране центрах, о которых мы только что сказали, такого отношения к пациентам нет. Приведу в пример несколько регионов страны. Ручаюсь за Москву, Санкт Петербург, Красноярский, Краснодарский края, Кемеровскую область, Республику Татарстан, Самарскую область.

- Вы эндоваскулярный хирург. Поясните, что такое «стентирование»?

- Это операция, которая проводится пациенту без наркоза, без скальпеля. Через два часа после нее пациент может ходить. Реанимация не требуется. Правда, это не касается больных, поступивших по скорой помощи с острым инфарктом миокарда. Ему после установки стентов требуется постельный режим на два-три дня.

В России требуется 400-450 тысяч стентирований в год, из которых 200 тысяч с острым инфарктом миокарда. Именно такая задача поставлена руководством страны по программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Инновационные технологии, новые препараты, рост приверженцев здорового образа жизни… Можем рассчитывать на то, что тот же острый инфаркт уйдет со сцены? Или он с нами навсегда?

- Чтобы ушел совсем? В обозримом будущем - это не реально. Однако проводимая реорганизация кардиологической службы страны резко снизят летальность и возможные тяжелые осложнения после него.

Фото medvestnik.ru.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.