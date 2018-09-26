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Биологи из России научились включать "починку ДНК" в раковых клетках
26 Сентября 2018, 14:34 | В России
Ученые из Санкт-Петербурга создали лекарство, принудительно заставляющее раковые клетки начать чинить свою ДНК и самоуничтожаться при фатальном повреждении генома, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на РИА Новости.
«Мы завершили эксперименты с новым классом активаторов белка р53. Активность созданных нами соединений заметно выше, чем у наиболее сильных препаратов, развиваемых в передовых научных центах США и Европы. Лекарства на их базе могут стать новым шагом на пути к созданию эффективных и безопасных средств для химиотерапии», - заявил Александр Гарабаджиу, профессор Санкт-Петербургского государственного технологического института.
Автор: РИА "Новости"
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