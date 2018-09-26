Российские исследователи дали отпор птичьему гриппу

Новая «живая» вакцина против вируса птичьего гриппа H7N9 - итог совместной работы Института экспериментальной медицины и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Как передает «Российская газета», клинические испытания вакцины должны пройти в конце этого года. Разработчики вакцины уверены: их средство подойдет для применения в случае развития пандемии.

Согласно последним данным, в текущем году вирус птичьего гриппа выявляли в ряде регионов России. Среди них - Татарстан, Чувашия, Самарская, Саратовская, Пензенская, Нижегородская и другие области.

Напомним: птичий грипп у человека был впервые обнаружен в Китае в 2013 году. У большинства пациентов, инфицированных этим вирусом, наблюдалась тяжелая пневмония. Симптомы птичьего гриппа включали лихорадку, кашель и одышку.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.