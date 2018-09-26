Минздрав проработает механизмы обеспечения детей обезболивающими

Минздрав пообещал проработать «три механизма обеспечения детей обезболивающими препаратами и другими лекарствами, которые не зарегистрированы на данный момент в России». Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова, отвечая на вопрос представителей НКО, обратившихся по этому поводу к президенту, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на ТАСС.

«Мы выработали три механизма, - передает ТАСС слова министра. - Первое - это импортозамещение, второе - механизм с подключением сети аптек с производственными блоками, которые лицензированы к производственной деятельности для приготовления этих лекарств, третий механизм, который менее предпочтителен и имеет риски определенные, - это централизованные закупки препаратов, не зарегистрированных в нашей стране при действительно эксклюзивной ситуации».

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.