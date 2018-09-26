Эксперты рассказали, в каких регионах умирает больше всего человек

Согласно статистике, самые низкие показатели смертности в Ингушетии, Чеченской Республике, Ямало-­Ненецком АО, Дагестане и Ханты­-Мансийском АО. А вот больше всего умирают в Псковской, Новгородской, Тверской, Тульской и Ивановской областях, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «Известия».

В целом эксперты констатируют снижение показателей смертности в 79 субъектах за счет ранней диагностики и улучшения качества жизни. В общей сложности в прошлом году уровень смертности по стране снизился на 3,9% (12,4 случая на 1000 населения).

Низкие показатели смертности на Кавказе эксперты объясняют так: в этом регионе исторически много долгожителей. Все дело в климате и совершенствовании медицинской помощи (поводится скрининг на выявление ряда ключевых заболеваний). К тому же на Кавказе непопулярно потребление спиртного, что сокращает смертность от алкогольных отравлений и ДТП.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.