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Рабочие высыпаются лучше чиновников

26 Апреля 2016, 15:06 | В России

Как ни странно, хорошо спится представителям бизнеса

Почти половина (47%) имеющих постоянную работу россиян призналась, что не высыпается в рабочие дни, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Не имеют проблем со сном только половина занятых (51%).

По данным опроса, проведенного НАФИ, пишет портал Job.Ru наиболее высыпающиеся работники принадлежат к квалифицированным рабочим (65%), бизнесменам (63%) и неквалифицированным рабочим (58%). Напротив, чаще не высыпаются специалисты с высшим образованием в бюджетном секторе (60%) и государственные или муниципальные служащие (56%).

Как утверждают участники опроса, основная причина недосыпания – сверхурочная работа, ее указал каждый пятый работник, который не высыпается (20%). Еще 15% опрошенных сообщили, что имеют проблемы со сном из-за маленького ребенка в семье, 14% поздно ложатся спать, а 13% не могут уснуть из-за просмотра ТВ, игр или чтения книг. Каждый десятый недосыпает из-за стресса, связанного с работой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сверхурочная работа  трудовой кодекс  сон  стресс 



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Комментарии

  • Jaimon17:53, 26.04.2016#

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  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 08:52, 27.04.2016#

    Одни от усталости падают, другие днем выспятся на рабочем месте и уснуть ночью не могут. Все логично

  • Второй фронт11:10, 27.04.2016#

    Конечно чиновники спиваются быстрее, рабочим взятки не носят.

  • ПсевдонимКа16:26, 27.04.2016#

    Название статьи на главной странице сайта - "Чиновникам спиться хуже, чем рабочим". Стесняюсь спросить, чиновники пьют хуже, чем рабочие? Или речь идет все же про сон? Тогда возникает вопрос, зачем в глаголе "спится" поставлен мягкий знак? Вы бы хоть думали прежде, чем отправлять на всеобщее обозрение свой опус.

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