Рабочие высыпаются лучше чиновников

Как ни странно, хорошо спится представителям бизнеса

Почти половина (47%) имеющих постоянную работу россиян призналась, что не высыпается в рабочие дни, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Не имеют проблем со сном только половина занятых (51%).

По данным опроса, проведенного НАФИ, пишет портал Job.Ru наиболее высыпающиеся работники принадлежат к квалифицированным рабочим (65%), бизнесменам (63%) и неквалифицированным рабочим (58%). Напротив, чаще не высыпаются специалисты с высшим образованием в бюджетном секторе (60%) и государственные или муниципальные служащие (56%).

Как утверждают участники опроса, основная причина недосыпания – сверхурочная работа, ее указал каждый пятый работник, который не высыпается (20%). Еще 15% опрошенных сообщили, что имеют проблемы со сном из-за маленького ребенка в семье, 14% поздно ложатся спать, а 13% не могут уснуть из-за просмотра ТВ, игр или чтения книг. Каждый десятый недосыпает из-за стресса, связанного с работой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.