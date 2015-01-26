В чем кроется опасность варикоза

Человек обладает преимуществом передвигаться на двух ногах. Однако это обстоятельство со временем может дать существенные осложнения. Речь идет о варикозном расширении вен, которое появляется с возрастом у многих людей.

Причинами недуга выступает наследственность, сидячая работа, сильные нагрузки на ноги, а также длительное хождение на каблуках у женщин. Это далеко не все обстоятельства, способные «одарить» человека данной неприятностью, но чтобы выяснить точную причину необходимо обратиться к врачу.

Венозная сетка становится видимой, но это лишь часть беды, потому что варикоз, если его не лечить, начинает напоминать о себе все чаще. Вспухшие под кожей вены болят, из-за чего пациент начинает испытывать дискомфорт, а затем и вовсе перестает наслаждаться всеми прелестями жизни.

На сегодняшний день решить проблему варикозного расширения вен можно намного проще. Ранее приходилось применять хирургическое вмешательство, оставляя шрамы. Теперь устранить вспухшие венки можно с помощью лазерного луча, либо других видов облитерации. Это абсолютно безболезненный и безопасный способ, потому что не вызывает осложнений, которые могли возникнуть при хирургическом вмешательстве. Таким образом, человек может быстро избавиться от недуга и жить нормальной жизнью, не омраченной варикозом.

Это достаточно распространенное заболевание, однако не все знают, в чем кроется его опасность. Пускать все на самотек не стоит, ведь варикозное расширение вен может дать серьезные осложнения, вплоть до трофической язвы. Самым распространенным осложнением является тромбофлебит.

Избежать длительного лечения и болевых ощущений можно в том случае, если начать терапию сразу, не дожидаясь, пока недуг начнет серьезно беспокоить. Это сэкономит силы, время, а также деньги клиента, ведь чем сложнее процесс, тем дороже он стоит.

Применение современных методов избавления от варикоза возможно лишь в хороших клиниках. Передовое оборудование и высокая квалификация врачей являются залогом хорошего самочувствия пациента и отличного результата проделанной работы. Доверяя свое здоровье профессионалам, человек может быть уверен в положительном исходе и избежать хирургического вмешательства.

Наметив направление в лечении, специалист поможет наслаждаться передвижением на двух ногах, не чувствуя скованности, тяжести и боли.