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Пластическая хирургия в России может оказаться вне закона
По оценкам специалистов, новые изменения в законодательстве могут привести к краху целой отрасли здравоохранения, которая является весьма востребованной в России, - речь идёт о пластической хирургии, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на doctoroff.ru.
Как отмечают эксперты, согласно готовящимся изменениям в законодательстве, клиники могут обязать закупать дорогостоящее оборудование, в частности, аппараты МРТ, аппараты переливания крови, иметь отделение анестезиологии и т.д. Фактически это приведёт к многомиллионным затратам, что делает дальнейшее оказание услуг попросту не окупаемым.
Следует уточнить, что сами изменения в отечественное законодательство ещё не приняты, однако вероятность положительного решения является крайне высокой.
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