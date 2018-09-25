Пластическая хирургия в России может оказаться вне закона

По оценкам специалистов, новые изменения в законодательстве могут привести к краху целой отрасли здравоохранения, которая является весьма востребованной в России, - речь идёт о пластической хирургии, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на doctoroff.ru.

Как отмечают эксперты, согласно готовящимся изменениям в законодательстве, клиники могут обязать закупать дорогостоящее оборудование, в частности, аппараты МРТ, аппараты переливания крови, иметь отделение анестезиологии и т.д. Фактически это приведёт к многомиллионным затратам, что делает дальнейшее оказание услуг попросту не окупаемым.

Следует уточнить, что сами изменения в отечественное законодательство ещё не приняты, однако вероятность положительного решения является крайне высокой.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.