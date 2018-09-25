В регионах создадут централизованные лаборатории

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» планирует к 2021 г. создать централизованные клинико­диагностические лаборатории в 10 регионах России. Оператором проекта выступит входящий в состав холдинговой компании концерн «Вега», заключивший накануне соглашение о партнерстве с Федерацией лабораторной медицины, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на medvestnik.ru.

Документ предусматривает создание совместной рабочей группы по выработке концепций и конкретных решений клинико-­диагностических центров. Для их строительства будет использоваться механизм концессии. В качестве пилотного региона выбрана Курганская область.

В планах также локализация производства лабораторного оборудования и расходных материалов на территории России. Как заявил генеральный директор АО «ИМЦ концерна «Вега» Александр Кулиш, по рекомендации Федерации лабораторной медицины в проект решено пустить всех производителей лабораторного оборудования и реагентов, готовых к сотрудничеству.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.