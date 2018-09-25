Заболеваемость гриппом в России может резко возрасти

Несмотря на тот факт, что прививочная кампания на территории Российской Федерации только началась, граждане активно пользуются подобной возможностью, чтобы оградить себя от данного заболевания в пик его начала, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на doctoroff.ru.

Обусловлено это в первую очередь тем фактом, что из­за сравнительно мягкой ситуации с гриппом в минувшем году, человеческий организм может оказаться очень уязвим для вирусов и инфекций.

Как отмечают специалисты, чем раньше человек пройдёт вакцинацию, тем меньше шансов будет у него заболеть в пик распространённости данного заболевания, так как организм окрепнет после прививки и сможет быстро бороться с выявленной инфекцией. По мнению специалистов, крайне желательно подвергнуться вакцинации до середины октября.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.