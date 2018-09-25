Ученые из МГУ, МФТИ, ИБХ РАН и ряда зарубежных вузов нашли в яде пауков вида Heriaeus melloteei необычное вещество, которое мешает «утечке тока» в нервных и мышечных клетках и блокирует развитие периодического паралича, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на РИА Новости.

«Открытие подобного действия токсина позволяет надеяться, что можно создать эффективные препараты для лечения больных гипокалиемическим параличом и другими сходными недугами. Полученная нами модель взаимодействия канала и токсина из яда паука открывает перспективы для разработки новых лекарств», - заявил Александр Василевский, химик из МГУ и заведующий лабораторией в Институте биоорганической химии РАН в Москве.

Фото wwworld.ru.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.