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В яде пауковбокоходов найдено лекарство
Ученые из МГУ, МФТИ, ИБХ РАН и ряда зарубежных вузов нашли в яде пауков вида Heriaeus melloteei необычное вещество, которое мешает «утечке тока» в нервных и мышечных клетках и блокирует развитие периодического паралича, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на РИА Новости.
«Открытие подобного действия токсина позволяет надеяться, что можно создать эффективные препараты для лечения больных гипокалиемическим параличом и другими сходными недугами. Полученная нами модель взаимодействия канала и токсина из яда паука открывает перспективы для разработки новых лекарств», - заявил Александр Василевский, химик из МГУ и заведующий лабораторией в Институте биоорганической химии РАН в Москве.
Фото wwworld.ru.
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