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Чиновники защитят родственников умерших пациентов от ритуальных контор
Как сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «Ремедиум», Минстрой подготовил законопроект, предусматривающий наказание за сообщение в ритуальные конторы сведений о родственниках пациентов, находящихся при смерти в больницах и хосписах. Также медучреждениям запретят заниматься бальзамированием.
Теперь все услуги хотят разделить на медицинские, ритуальные и религиозные. В частности, вводится запрет на подготовку тел умерших к погребению сотрудниками учреждений системы здравоохранения, патологоанатомических бюро и судмедэкспертиз. Выставка и продажа похоронных принадлежностей в медицинских организациях и за 50 метров до них будет также под запретом. Плюс, с территорий медучреждений пропадут пункты приема заказов от служб похоронного дела.
Отдельная тема - пресечение утечки персональных данных из больниц и моргов. Комментирует заместитель председателя Общественного Совета при Минстрое Светлана Разворотнева: «Пользуясь своим монопольным положением, работники больниц нередко сообщают сведения об умерших похоронным службам. И агент тут же появляется на пороге у родственников, или люди еще не умерли, а им приходит реклама «похороним дешево». Если документ примут, медиков, сообщивших информацию об умерших, будут наказывать. Уже подготовлены изменения в Кодексе об административных правонарушениях.
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