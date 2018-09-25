Витамины: все дело в дозе

Витамины, точнее - биоактивные добавки с витаминами, нередко воспринимаются как универсальное оружие в борьбе с множеством проблем. На усталость, старение кожи, боязнь рака, плохое настроение и ряд других проблем многие отвечают приемом витаминов. В то же время далеко не всем известно, насколько оправдано их употребление и каковы возможные побочные эффекты, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на medportal.ru.

Поливитамины

Состав поливитаминов может немного отличаться, но обычно в них входит несколько витаминов группы B (B1, B12 и другие), витамины A, C, E, D, K и некоторое количество минералов (калий, кальций, магний).

Эксперты не выказывают озабоченности по поводу приема поливитаминов, указывая, что это приемлемо для людей, которые хотят подстраховаться. Благо, доза каждого витамина в них не очень высока и сопоставима с суточной дозой. Кроме того, в рационе современного человека обычно действительно отмечается дефицит этих веществ.

Существует только одно крупное исследование, подтвердившее, что поливитамины способствуют снижению смертности. У некоторых специалистов оно вызывает скепсис, поскольку проводилось только на мужчинах, а в более крупных исследованиях эти данные не подтверждены.

Другое дело - биодобавки, содержащие один витамин. На фоне снижения потребления поливитаминов они становятся все более популярными, хотя именно они могут нести риск для здоровья.

Витамин Е

Витамин Е рекламируют как средство для повышения иммунитета, здоровья кожи и глаз. Его часто рекомендуют в дозе 1000 мг в день. Его дефицит встречается сравнительно нечасто.

Ранее считалось, что витамин Е может защищать мужчин от рака предстательной железы, но в крупном исследовании 2008 года было показано, что среди мужчин, принимавших его для профилактики, злокачественная опухоль развивалась чаще.

Витамин А

Витамин А, получаемый с пищей, поддерживает иммунитет, необходим для зрения и репродуктивного здоровья.

В слишком высоких дозах витамин А может давать неприятные побочные эффекты, в крайних случаях передозировка может быть смертельной.

«Большие дозы могут вызывать настоящие проблемы», - говорит доктор Пол Томас из Национальных институтов здоровья (США).

Доктор напомнил об историческом случае, когда исследователи Арктики были вынуждены есть печень своих собак, крайне насыщенную витамином А. Это вызвало отравление людей: в избытке витамин токсичен, в первую очередь для печени.

Национальные институты здоровья также рекомендуют воздержаться от приема добавок с витамином А беременным женщинам, поскольку известна его связь с врожденными дефектами у новорожденных.

Витамин С

Доктор Томас отмечает, что избыточный прием любых витаминов не приносит пользы. Так, при приеме витамина С в дозе выше 2500 мг в день будут отмечаться симптомы нарушения работы пищеварительной системы: тошнота, спазмы, диарея. Кроме того, известна связь витамина С с образованием камней в почках. Но возможность передозировки, которая не столь тяжела, не единственный вопрос, который поднимается в связи с витамином. Как ни странно, большая часть исследований не подтверждает защитной роли витамина С, получаемого в добавках.

«Считалось, что витамин С помогает предупредить грипп и простуду, стимулируя иммунную систему, или облегчить симптомы и сократить длительность болезни. Но исследования говорят, что, похоже, это не так», - констатирует Пол Томас.

Он добавил, что витамин С помогает марафонцам предупредить развитие инфекций дыхательных путей после забега. Но едва ли этот эффект может распространяться на остальных.

Взаимодействие с лекарствами

Распространенность и популярность витаминных добавок приводит к их бесконтрольному приему. Его риск недостаточно изучен, но, согласно доктору Мэнсон, профессору Гарвардского университета, «есть возможность нежелательных взаимодействий и снижения всасывания одних микронутриентов из-за избытка других».

Хотя она считает, что прием поливитаминов вполне допустим, в случае употребления других лекарств, его нужно согласовать с врачом. Определенные препараты в сочетании с витаминами дают опасные побочные эффекты.

«Иногда люди принимают их, чтобы компенсировать свои вредные привычки, например при похмелье или чтобы облегчить вредный эффект от курения. В то же время люди принимают витамины по любому поводу. Многие надеются, что витаминные добавки помогут в каких-то проблемах со здоровьем, часто без достаточных научных оснований», - заключает доктор Томас.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.