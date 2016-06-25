Ученые доказали, что в отпуске люди глупеют

Возвращение из отпуска серьезно снижает интеллектуальный уровень человека, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на немецкие СМИ.

Хотя почти каждый работник с нетерпением ждет отпуска, возвращение с заслуженного отдыха негативно отражается на интеллектуальном уровне человека. Ученые установили, что у вернувшихся из отпуска людей снижен коэффициент IQ, причем это происходит вне зависимости от их возраста и пола.

Таковы результаты тестов, которые добровольцы проходили до ухода в отпуск и после возвращения на работу.

Авторы исследования рекомендуют отпускникам не давать мозгу чрезмерно отдыхать во время отпуска, обеспечивая ему адекватные интеллектуальные нагрузки вроде разгадывания кроссвордов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.