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Ученые доказали, что в отпуске люди глупеют
Возвращение из отпуска серьезно снижает интеллектуальный уровень человека, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на немецкие СМИ.
Хотя почти каждый работник с нетерпением ждет отпуска, возвращение с заслуженного отдыха негативно отражается на интеллектуальном уровне человека. Ученые установили, что у вернувшихся из отпуска людей снижен коэффициент IQ, причем это происходит вне зависимости от их возраста и пола.
Таковы результаты тестов, которые добровольцы проходили до ухода в отпуск и после возвращения на работу.
Авторы исследования рекомендуют отпускникам не давать мозгу чрезмерно отдыхать во время отпуска, обеспечивая ему адекватные интеллектуальные нагрузки вроде разгадывания кроссвордов.
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Видимо чинуши слишком засиделись по отпускам xD