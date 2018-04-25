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У врачей появятся новые специальности

25 Апреля 2018, 09:25 | В России

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с работниками сферы здравоохранения

Глава государства поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих применение медицинскими работниками клинических рекомендаций и протоколов лечения при оказании гражданам медицинской помощи; а также установление ответственности за совершение действий, препятствующих осуществлению профессиональной деятельности медиков. На это отведен срок до 1 июля 2018 г., пишет medvestnik.ru.

Кабинет министров также должен представить предложения по развитию отечественного производства медицинского оборудования, а также медизделий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным с нарушениями зрения и слуха; по внедрению в производство обогащенных йодом продуктов питания (прежде всего соли).

Минздраву совместно с Минобрнауки поручено до 1 сентября 2018 г. организовать в образовательных организациях высшего профессионального образования, реализующих программы высшего медицинского и фармацевтического образования, обучение по профилю «Медицинская логопедия», а также подготовку специалистов по специальности «Нейропсихология».

Кроме того, ведомство Вероники Скворцовой совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ должно до 31 июля 2018 г. подготовить предложения о дооснащении детских больниц в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также о реконструкции, капитальном ремонте и при необходимости о строительстве новых детских больниц.

Также Минздраву поручено до 15 июня 2018 г. обеспечить привлечение врачей-специалистов из медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов РФ, к работе по оценке эффективности методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий и совместно с регионами и при участии профессиональных некоммерческих организаций мед- и фармработников организовать работу по разъяснению необходимости вакцинации всех групп населения, прежде всего детей, от инфекционных заболеваний.

"Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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Теги: лекарства  лечение  профилактика  профессия  врачи  здравоохранение  реабилитация  диагностика  образование  Путин  медицина 






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