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У врачей появятся новые специальности
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с работниками сферы здравоохранения
Глава государства поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих применение медицинскими работниками клинических рекомендаций и протоколов лечения при оказании гражданам медицинской помощи; а также установление ответственности за совершение действий, препятствующих осуществлению профессиональной деятельности медиков. На это отведен срок до 1 июля 2018 г., пишет medvestnik.ru.
Кабинет министров также должен представить предложения по развитию отечественного производства медицинского оборудования, а также медизделий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным с нарушениями зрения и слуха; по внедрению в производство обогащенных йодом продуктов питания (прежде всего соли).
Минздраву совместно с Минобрнауки поручено до 1 сентября 2018 г. организовать в образовательных организациях высшего профессионального образования, реализующих программы высшего медицинского и фармацевтического образования, обучение по профилю «Медицинская логопедия», а также подготовку специалистов по специальности «Нейропсихология».
Кроме того, ведомство Вероники Скворцовой совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ должно до 31 июля 2018 г. подготовить предложения о дооснащении детских больниц в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также о реконструкции, капитальном ремонте и при необходимости о строительстве новых детских больниц.
Также Минздраву поручено до 15 июня 2018 г. обеспечить привлечение врачей-специалистов из медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов РФ, к работе по оценке эффективности методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий и совместно с регионами и при участии профессиональных некоммерческих организаций мед- и фармработников организовать работу по разъяснению необходимости вакцинации всех групп населения, прежде всего детей, от инфекционных заболеваний.
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