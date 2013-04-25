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Президент поручил вернуть денежные выплаты донорам крови

25 Апреля 2013, 14:32 | В России

Президент России Владимир ПУТИН поручил правительству РФ до 30 апреля 2013 года проанализировать ситуацию с донорством крови и ее компонентов, сложившуюся в субъектах Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Особое внимание правительству следует, исходя из документа, обратить на необходимость замены бесплатного питания для донора на денежную компенсацию и при необходимости обеспечить внесение в установленном порядке изменений в соответствующие нормативные правовые акты.

До 1 мая 2013 года глава государства поручил также утвердить стандарты медицинской помощи и обеспечить их применение.

К 15 мая правительство должно отчитаться о мерах, направленных на эффективное использование коечного фонда медицинских организаций.

Напомним, в России с 21 января 2013 года вступил в силу новый закон о донорстве. По мнению разработчиков документа, сдавать кровь люди должны из соображений благотворительности, а не за деньги, пишет rosbalt.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: доноры  здоровье  деньги  медицина 



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