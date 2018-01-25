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Страховые компании дают советы о вызове врача на дом
Поликлиника не может отказать пациенту в вызове врача при инфекционных заболеваниях, даже если они заразны, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Любой застрахованный, имеющий полис обязательного медицинского страхования, имеет право на получение бесплатной медицинской помощи и, в случае необходимости, может вызвать врача на дом. «При какой температуре можно вызвать врача на дом? Должен ли врач при входе в квартиру снять обувь?» - одни из самых распространенных вопросов, касающихся вызова медицинского специалиста. Компания «АльфаСтрахование-ОМС» сформировала лайфхаки, которые подсказывают, в каких случаях можно обратиться к этой услуге, как она должна быть оказана и какие гигиенические требования должны соблюдаться врачом при визите к пациенту?
В рамках услуг, предоставляемых по полису ОМС, человек может вызвать терапевта на дом из своей поликлиники, если он не способен посетить врача самостоятельно из-за:
• повышения температуры тела до 38 градусов С и более;
• симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппа во время эпидемического сезона;
• сильных болей в позвоночнике и суставах нижних конечностей с ограничением подвижности;
• повышения или понижения артериального давления с выраженными нарушениями самочувствия; • головокружения, • сильной тошноты, рвоты;
• многократного жидкого стула.
Следует отметить, что если температура тела ниже 38 градусов, но пациент не в силах посетить врача из-за перечисленных выше проблем с самочувствием, то он все равно может вызвать терапевта на дом. Также поликлиника не может отказать пациенту в вызове врача при инфекционных заболеваниях и подозрениях на них (даже если они заразны). При входе в квартиру перед осмотром пациента врач должен снять обувь или воспользоваться бахилами, а также обязательно вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком. На вызове у пациента с острым респираторным заболеванием или кишечной инфекцией врач обязан использовать индивидуальную одноразовую маску и медицинские резиновые перчатки, а после осмотра обработать стетоскоп спиртом.
При оказании медицинской помощи на дому по поводу ОРВИ (ОРЗ) врач, в соответствии со стандартом оказания медицинской помощи, утвержденным Минздравом РФ, проводит расспрос пациента о самочувствии и симптомах и оценивает его общее состояние. Также врач должен измерить больному температуру тела, артериальное давление, пропальпировать (прощупать) живот, провести общий осмотр кожных покровов, слизистых (в том числе носовых ходов, ротовой полости, зева), пальпацию периферических лимфоузлов, перкуссию (простукивание) и аускультацию (прослушивание) органов грудной клетки и сердца, измерить частоту дыхания.
«Пациенты зачастую не знают, в каких ситуациях они могут вызвать врача на дом, и какие действия входят в «обязательную программу» врача на вызове. Бывает, что человек с температурой идет в поликлинику и ждет приема у кабинета, ухудшая таким образом свое самочувствие и заражая других, - говорит Анастасия ЛЕБЕДЕВА, к.м.н., заместитель руководителя дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных ООО «АльфаСтрахование-ОМС». - Пациент имеет право на вызов терапевта во многих случаях, связанных с ухудшением самочувствия и невозможностью посещения медицинского учреждения. Если же врач пришел домой, но не вымыл руки или не произвел тщательный осмотр, можно настоятельно попросить его сделать это. В случае отказа необходимо обратиться за разъяснениями к вашему страховому представителю».
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