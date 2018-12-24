В России массово отзывают опасные таблетки от давления

В них обнаружен компонент ракетного топлива

Опасными признали таблетки от давления, сделанные из китайского сырья. Эти лекарства могут вызвать рак и они продаются в российских аптеках. Росздравнадзор принял решение об изъятии 561 серии опасных препаратов из российских аптек и больниц. Это несколько миллионов упаковок. Все запрещенные таблетки от давления содержат вещество из Китая - валсартан. И все они - с примесью компонента ракетного топлива.

Опасное сырье использовали производители в России, Болгарии, Чехии и даже известный на весь мир "Гедеон Рихтер" в Польше.

Канцерогенные лекарства до сих пор могут продаваться в аптеках. Росздравнадзор рассказал только о решении изъять из продажи таблетки. Отчета о том, какая часть этой работы выполнена пока нет.

Какой яд нашли в таблетках от давления?

Это примесь N-нитрозодиметиламина - один из продуктов трансформации ракетного топлива. Канцерогенные компонент нашли в валсартане, сделанном в Китае на заводе "Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал Ко.Лтд". Валсартан - это сырье для таблеток от давления, основной компонент.

При длительном применении вещество способно провоцировать онкологические заболевания. Нитрозодиметиламин также негативно сказывается на печени, он крайне токсичен.

Китайцы сами обнаружили примесь опасного ингредиента еще в июне 2018 года. Они оповестили всех своих партнеров и рассказали о страшной находке журналистам. Добровольно. Завод изменил производственный процесс и именно с этим представители "Чжэцзян Хуахай" связывают случившееся. Обнаруженная примесь стала для них неожиданностью.

После доклада Европейское агентство по лекарственным средствам заявило об отзыве препаратов. И вслед за ним искать опасные таблетки начал Росздравнадзор.

Интересный факт. Российские производители, которые работают с китайской фабрикой "Чжэцзян Хуахай" начали изымать канцерогенные таблетки только после письма Росздравнадзора через 2 месяца.

Фармацевтическая компания работает на рынке почти 30 лет. Сейчас "Чжэцзян Хуахай" остановил производство валсартана, но обещает возобновить его. Технологи выясняют в какой момент и из-за чего в сырье появилась примесь, чтобы в дальнейшем этого избежать. Валсартан завод выпускал с 2004 года.

По информации российских СМИ, 16 регионов нашей страны продолжают закупать таблетки с валсартаном. Причем это таблетки тех производителей, которые работали с "Чжэцзян Хуахай". Из каких они серий - пока непонятно.

Список ядовитых таблеток

Китайское сырье использовали при производстве этих лекарств:"Валз" и "Валз Н" (Болгария), "Валсартан Зентива" (Чехия), Валсартан-СЗ "(Россия), "Нортиван" (Польша), "Валсартан" (Россия).

Опасны не все таблетки от давления, которые содержат валсартан, а именно те лекарства, в которых содержится валсартан, сделанный на китайском заводе "Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал Ко.Лтд".

Как узнать, опасны ли Ваши таблетки?

Все просто. Проверьте свои таблетки на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Они уже внесли в реестр всех производителей ядовитых таблеток и все серии лекарств, которые содержат опасный ингредиент. Сервис называется поиск изъятых из обращения лекарственных средств. Введите название таблеток в поисковой строке. Обязательно сравните СЕРИЮ Вашего лекарства!