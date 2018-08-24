Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания

Сегодня врачи и больные автоматически приравниваются к потенциальным преступникам

Фонды «Подари жизнь» и «Вера» предложили Минздраву изменить предложения по декриминализации ошибок медиков при работе с обезболивающим. В нынешнем виде поправки не избавят врачей от уголовного наказания за потерянные ампулы, пишет РБК.

«Огласка и позор»

Предложения Министерства здравоохранения о декриминализации ошибок медиков при работе с наркотическими обезболивающими средствами не решат проблему уголовного преследования врачей и фармацевтов. В этом уверены член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере и директор по развитию фонда «Подари жизнь» (его учредитель — Чулпан Хаматова) Екатерина Чистякова и президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Юлия Матвеева. Законопроект Минздрава не исправит ситуацию, и врачи все равно будут опасаться уголовного преследования при назначении наркотических обезболивающих, полагают в фондах. В связи с этим они написали министру здравоохранения Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Минздрав разместил свой проект по декриминализации на федеральном портале публикации правовых актов в июле. Министерство предложило внести уточнения в ч. 1 ст. 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, при отягчающих обстоятельствах наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. либо обязательными работами на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет), чтобы врачи освобождались от ответственности в случае, если такой эпизод произошел с ними впервые, они сами о нем заявили, активно помогали в ходе расследования и возместили ущерб. Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2019 года, уточнял РБК Минздрав.

Декриминализация — это юридическая переквалификация уголовных статей и перевод их в разряд административных или дисциплинарных, поясняет Чистякова. Инициатива Минздрава не переквалифицирует нарушения медработников. Кроме того, согласно текущему законодательству от уголовной ответственности освобождает либо суд, либо следователь с согласия руководителя следственного органа, указывает она. «До принятия решения об освобождении медицинского или фармацевтического работника от уголовной ответственности будет возбуждено уголовное дело, будет произведен весь комплекс доследственных, следственных и большая часть судебных действий, а лицо будет находиться под мерой пресечения», — поясняет в письме эксперт.

Врачи как подвергались уголовному преследованию, так и будут, заключила Чистякова в разговоре с РБК: «Это и огласка, и позор, и участие в следственных действиях, и адвокаты, которые должны будут доказывать, что деяние совершено впервые».

К письмам фонды приложили свою версию поправок в уголовное и административное законодательство. Чистякова попросила Голикову рассмотреть возможность участия представителей фондов при обсуждении законопроекта в правительстве.

Мнение фондов разделяет сопредседатель Гильдии защиты медработников Виктор Колкутин. «Поправки Минздрава не декриминализируют ошибки врачей при работе с наркотическими обезболивающими», — сказал он. По его мнению, министерство, видимо, пытается найти компромисс и угодить в том числе силовым ведомствам.

Уголовная ответственность вредна для системы здравоохранения, потому что заставляет скрывать ошибки и отказываться от необходимых действий, например от выписки наркотических обезболивающих, заметил резидент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Пока страх перед уголовным преследованием у врачей превышает страх перед невыпиской обезболивающего, система не будет работать», — подчеркнул он.

«Указанное письмо действительно поступило в Минздрав России и в настоящее время рассматривается с привлечением представителей экспертного сообщества, поэтому давать какие-либо комментарии пока преждевременно», — говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

Опасения врачей

Обычно врачи, медсестры и фармацевты подвергаются уголовному преследованию по ст. 282.2, если теряют ампулы с лекарством или даже без — медработник должен отчитаться за каждую из использованных. Два примера ошибок врачей, из-за которых на них было заведено уголовное дело, Чистякова приводит в своем письме. В 2016 году хирург должным образом не оформил возврат от родственников умершего пациента ампулы с диазепамом, а в 2011 году другой медработник вылил в канализацию не менее 300 мл ангидрида уксусной кислоты. В обоих случаях уголовное дело было прекращено.

Фонд «Подари жизнь» и другие общественные организации просят правительство декриминализовать работу с обезболивающими с 2013 года. Основными противниками инициативы выступали силовые ведомства, заметила Чистякова. В итоге в декабре 2017 года поручение определить возможности по снятию с медиков и фармацевтических работников ответственности за нарушение правил оборота обезболивающих ​ Минюсту, Минздраву, МВД и Верховному суду дал премьер-министр Дмитрий Медведев. В апреле 2018 года похожее поручение дала вице-премьер Ольга Голодец, следует из письма Чистяковой.

Когда ведомства стали отрабатывать поручение Медведева, Минюст подготовил предложения, сходные с теми, которые в итоге представил Минздрав. Тогда МВД отказалось поддерживать проект, указав, что предусмотренная ответственность «не является избыточной и в достаточной мере эффективна».

Чиновники и особенно силовики опасаются, что декриминализация этой статьи развяжет руки наркоторговцам, объяснила РБК Чистякова. «За это мы платим необезболенными больными и уголовными делами врачей. Мне неизвестно ни одного дела, когда действия медработников действительно приводили к тому, что лекарство попадало в нелегальный оборот», — резюмировала она.

Почти 38% врачей боятся уголовного преследования из-за назначения наркотических средств, показал опрос Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи и фонда помощи хосписам «Вера», проведенный в феврале 2017 года. Еще 27% медиков не уверены, что назначение таких препаратов оправданно и соответствует боли пациентов, 9% боятся последствий для здоровья больного.

Россия занимает 38-е место из 42 по доступности наркотического обезболивания в Европе и 82-е место в мире, следует из данных Международного комитета по контролю над наркотиками.

Фото РИА "Новости".