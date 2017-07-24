Российские дети слепнут на глазах

Половина нынешних школьников надевают очки еще в младших классах. Таковы результаты исследования Минздрава РФ. Эксперты полагают, что всему виной доступность гаджетов: они окружают детей и дома, и в школе. В итоге мы получили полуслепое поколение, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Миопия, по крайней мере, слабой степени наблюдается у 49% современных третьеклассников. Таковы данные доклада специалистов "Национального научно-практического центра здоровья детей", обнародованные на сайте «Утро.Ru». При этом 10 лет назад к четвертому классу только каждый четвертый школьник был вынужден надевать очки.

Эксперты сравнили данные обследования учеников в 2005 и 2014 г. и выяснили, что и тогда в школы поступало одинаковое количество детей с близорукостью - около 22%. Но уже по концу второго года обучения картина кардинально разная: если 10 лет назад миопию диагностировали у 23% детей, то сейчас - 41%. Причина заболевания одна - повышенная нагрузка на глаза. Вот только вызвана она разными вещами, отмечает заведующий детским офтальмологическим отделением стационара научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" имени Федорова Иван Осокин.

"Среди детей, которые много читают, всегда было больше очкариков, чем среди тех, кто по двору банку гоняет. Но играть на компьютере или телефоне любят все. Из-за роста доступности различных девайсов все больше детей зарабатывают "минус", - рассказал врач "Известиям". По его мнению, влияет не только количество минут, проведенных ребенком за электронными играми, но и просмотр мультиков во время поездки в автомобиле или в плохо освещенном помещении. Из-за этого нагрузка на глаза возрастает еще больше.

А тут еще и школа предлагает использовать различные электронные устройства в процессе обучения. По действующим санитарным нормам учитель может использовать в работе интерактивные доски, планшеты и ноутбуки не более 20 минут за урок. Но уроков-то четыре пять в день. А потом еще и домашнее задание зачастую нужно делать с использованием компьютера. После же этого дети играют в гаджетах, общаются, то есть получается, что весь день проводят с ними.

Офтальмолог Осокин полагает, что, возможно, через лет 300 - 400 у людей выработается компенсаторный механизм, глаза приспособятся к гаджетам или гаджеты станут гораздо безопаснее. Тогда распространенность близорукости пойдет на спад. Пока же мы растим полуслепое поколение. И в ближайшее время будет только хуже.