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В России может возникнуть острый дефицит жизненно важных препаратов
Очень скоро в стране может возникнуть острый дефицит на ряд лекарственных препаратов, которые относятся к категории "жизненно важных". С этим мнением, озвученное сенатором Совета Федерации Антоном Беляковым на радиостанции "Говорит Москва", не согласны в Минпромторге.
По словам Белякова, выйти из "катастрофического положения" можно несколькими путями. В случае если государство создаст льготные условия для производителей, либо будет компенсировать покупателям разницу при повышении цены, что позволит задержать на рынке важных производителей.
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Минпромторг, в 2015 году российским фармпроизводелям за счет госбюджета будут компенсированы затраты на организацию производства субстанций. А доля российских лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2015 году превысит 67 процентов, к 2018 году будет составлять не менее 90 процентов.
Причем, задача реализуется с опережением графика. За последние 5 лет частные инвестиции в отрасль превысили государственные вложения более чем в 4 раза. Отечественный фармрынок с объемом почти в триллион рублей (919 млрд рублей) является одним из самых быстро растущих в мире. В течение пяти последних лет ежегодный прирост составляет более 10%, что позволило ему занять 7-е место в мире.
Госпрограмма "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" позволила уже создать конкурентоспособные и более доступные аналоги иностранных препаратов в таких областях, как онкология, иммунология и неврология",- подчеркивают в ведомстве.
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