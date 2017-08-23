Четверть россиян курят в жилых комнатах своих квартир

Практически четверть (23%) россиян курят непосредственно у себя в квартире в жилых комнатах, не пытаясь оградить домочадцев от дыма, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование». Опрос был проведен среди курящих сотрудников 95 российских и международных компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 23% из них предаются этой пагубной привычке непосредственно внутри квартиры в жилых комнатах. При этом чаще всего курильщики выходят «подымить» на балкон (27%). Еще 15% курят исключительно на кухне «в вытяжку», 9% - на лестничной площадке, несмотря на недовольство соседей, или у мусоропровода. Оставшиеся 26% стараются вовсе не курить дома или делают это в редких случаях. В целом дома курит 78% курящих мужчин и 70% курящих женщин. Курильщики, предпочитающие кухню и балкон, признались, что раньше курили на лестничной клетке, однако были вынуждены отказаться от этого.

Нужно помнить, что курение в подъезде многоквартирного дома возможно только в том случае, если подъезд имеет вытяжку (открытые или разбитые стекла таковой не считаются). По согласованию со всеми жителями подъезда для курения выделяется определенное место на лестничной клетке, которое должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности. В противном случае за курение в подъезде взимается штраф от 500 до 1,5 тыс. руб. за каждый перекур. По закону РФ, можно курить на работе и в общественных местах, только если там есть специально отведенные для этого площадки. Причем работодателей никто не обязывает их оборудовать, он может это сделать только по собственной инициативе. На работе 43% опрошенных курят в специально отведенных для этого местах, а остальные 52% делают это, где придется (чаще всего на улице). Оставшиеся 5% не курят во время рабочего дня, объясняя это тем, что на беготню на перекуры у них просто нет времени.

Прошлогоднее исследование показали, что активные курильщики не дорабатывают в год практически два месяца. По данным статистики, более 41 млн россиян курят, при этом 35 млн человек регулярно подвергаются вредному воздействию пассивного курения на работе и дома. Также Россия занимает первое место в мире по количеству курящих молодых людей. Этот факт подтверждает статистика курения подростков – 33% регулярно курит сигареты. Минобразования РФ утверждает, что около 50% мальчиков и 40% девочек пробуют сигареты в старших классах школы. Позже около 70% курильщиков пытаются бросить эту вредную привычку, но удается это лишь 3%.