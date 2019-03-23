Названа главная причина мужской смертности в России

При этом чиновники отказываются называть главного виновника такого положения дел

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения, однако это двое больше показателя Евросоюза, где смертность среди мужчин составляет до 230 человек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в пятницу в Саратове на совещании по реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

"Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года — 735,7 (человека) на 100 тысяч населения, а выйти мы должны (за 5 лет) на 530. Показатель в Евросоюзе — 200-230 (человек). Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного (мужского) населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти", - сказала Скворцова.

Она отметила, что 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, ассоциированы с потреблением алкоголя.

"У нас огромный ресурс. Главный ресурс снижения смертности в стране... зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее", - заявила министр.

По ее словам, уязвимой возрастной категорией населения в РФ оказались люди в возрасте 50-60 лет.

"Есть интереснейшие данные: у нас уже сейчас те, кто доживают до 55 лет, живут в среднем 79 лет. Таким образом, основные наши потери до 55 лет, максимально они (проблемы со здоровьем) накоплены после 45-50 лет. Это десятилетие - от 50 до 60 — огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам", - рассказала глава Минздрава.

Глава Минздрава не стала развивать тему, чтобы определить изначальную причину такого положения дел. Между тем любой мало-мальски владеющий ситуаций специалист прекрасно понимает, что главная проблема в стране – крайне низкий уровень жизни. Особенно это касается сельских районов и прочих депрессивных территорий. И за последние пять лет ситуация становится только хуже с каждым годом. Известно, что даже незначительное повышение доходов населения сразу приводит к снижению уровня его алкоголизации. Однако никаких предпосылок к этому в стране пока нет, Государство только повышает налоги, усиливает давление на бизнес, а значительную часть собранных со всей страны ресурсов тратит в основном на содержание и динамичное развитие только двух столиц, а значит мужчины в России будут продолжать активно спиваться и умирать в раннем возрасте.