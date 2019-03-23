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Названа главная причина мужской смертности в России
При этом чиновники отказываются называть главного виновника такого положения дел
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения, однако это двое больше показателя Евросоюза, где смертность среди мужчин составляет до 230 человек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в пятницу в Саратове на совещании по реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".
"Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года — 735,7 (человека) на 100 тысяч населения, а выйти мы должны (за 5 лет) на 530. Показатель в Евросоюзе — 200-230 (человек). Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного (мужского) населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти", - сказала Скворцова.
Она отметила, что 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, ассоциированы с потреблением алкоголя.
"У нас огромный ресурс. Главный ресурс снижения смертности в стране... зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее", - заявила министр.
По ее словам, уязвимой возрастной категорией населения в РФ оказались люди в возрасте 50-60 лет.
"Есть интереснейшие данные: у нас уже сейчас те, кто доживают до 55 лет, живут в среднем 79 лет. Таким образом, основные наши потери до 55 лет, максимально они (проблемы со здоровьем) накоплены после 45-50 лет. Это десятилетие - от 50 до 60 — огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам", - рассказала глава Минздрава.
Глава Минздрава не стала развивать тему, чтобы определить изначальную причину такого положения дел. Между тем любой мало-мальски владеющий ситуаций специалист прекрасно понимает, что главная проблема в стране – крайне низкий уровень жизни. Особенно это касается сельских районов и прочих депрессивных территорий. И за последние пять лет ситуация становится только хуже с каждым годом. Известно, что даже незначительное повышение доходов населения сразу приводит к снижению уровня его алкоголизации. Однако никаких предпосылок к этому в стране пока нет, Государство только повышает налоги, усиливает давление на бизнес, а значительную часть собранных со всей страны ресурсов тратит в основном на содержание и динамичное развитие только двух столиц, а значит мужчины в России будут продолжать активно спиваться и умирать в раннем возрасте.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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приморец13:03, 24.03.2019#
Этот блеф с Кремля устраивает власть и служит оправданием что народ вымирает. На самом деле все совсем нет. Генофонд россиян нельзя сравнивать с европейским. Как можно говорить о пенсионерах Испании или Италии где 10 месяцев в году лето+морепродукты В ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ+все натуральное+культура питания и жизни закладывалась там столетиями. Россия-это постоянные войны революции+голодомор 20г. Потом сталинская индустриализация с ГУЛАГОМ, война 41-45г. , нищенские послевоенные годы, освоение Дальнего Востока в трудных погодных и жизненных условиях где лето 3 месяца. И все это на плечах женщин. Какое может быть здоровое поколение сегодня. Именно поэтому к 60 годам 100% населения имеем список болезней по которым работать уже нет возможности.
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приморец13:14, 24.03.2019#
Откройте любую медицинскую инциклопедию-первый фактор влияющий на здоровье это ГЕНЫ!Потом питание. Потом экология. Самые пьющие регионы это Кавказские республики+Молдова, где свое вино использовали столетиями как квас и воду. За ужин там без бокала вина не садятся, в России это уже считается злоупотреблением и алкогольством. Условия жизни и питание-вот главная причина смерти россиян а не алкоголь. А сказать это открыто равносильно подачи в отставку. Говорить "Я устал я ухожу" не для этой власти.
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Жизнь в путинской россии не является средством первой необходимости, поэтому смерть людей в большем почете.