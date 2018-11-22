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Минздрав одобрил идею обязать крупные компании оплачивать работникам фитнес
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой обязать крупные компании оплачивать занятия спортом и физической культурой своим сотрудникам. Текст обращения парламентария к Скворцовой находится в распоряжении РИА Новости.
"Занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементов профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру", - говорится в ответе Салагая на запрос депутата, текст письма есть в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая изложенное, Минздрав России поддерживает данную инициативу", - резюмировал замминистра.
При этом он подчеркнул, что "эффективность и экономическая обоснованность данной меры должны быть детально проанализированы и описаны в пояснительных документах к законопроекту".
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