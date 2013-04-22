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Курильщиков отодвинут на 15 метров от входа в ж/д вокзалы

22 Апреля 2013, 15:42 | В России

С 1 июня на всех железнодорожных вокзалах страны вводится запрет на курение на расстоянии менее чем в 15 метров от входа.

С этого времени вступает в силу федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", напоминает дирекция железнодорожных вокзалов ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Кроме того, с 1 июня будет запрещена реклама табачной продукции, в том числе - на железнодорожных вокзалах и привокзальных территориях.

РЖД организуют соответствующее оповещение по громкой связи, на вокзалах будут размещены напоминания. Кроме того, будет пресекаться незаконная торговля табаком в точках розничной торговли и общественного питания. Персонал вокзалов и сотрудники ЧОП уже получили соответствующие указания.

"Данные мероприятия, направленные на исполнение закона, помогут избежать возникновение административных правонарушений и конфликтных ситуаций среди пассажиров", - говорится в сообщении.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог".

 

 

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: закон  жд  вокзал 



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Комментарии

  • Псевдоним16:38, 22.04.2013#

    а алкашей будут отправлять на 100м !

  • Псевдоним16:52, 22.04.2013#

    Всем в этой стране достаётся: и оппозиционерам, и геям, и курильщикам. . . ))

  • Псевдоним17:33, 22.04.2013#

    А сотни машин, стоящих в пробках, суда на рейде и стоящие в порту - их клубы дыма прям бальзам на сердца людей! Пыль и смог тоже не считается, так они очень полезны для здоровья.

  • Псевдоним17:31, 22.04.2013#

    и шо?! теперь и в тамбуре не покуришь? (в поездах дальнего следования)

  • Псевдоним17:45, 22.04.2013#

    Это зачетно !!! Курильшиков - в резервации. Это больные люди. Здоровых от них нужно ограждать.

  • Приморочка16:43, 24.04.2013#

    Здорово!

  • Псевдоним19:21, 22.04.2013#

    сделать один вагон для курящих пусть травят друг друга

  • голодный22:58, 22.04.2013#

    Скузал чкловек с торчайщей иглой в руке. . . .

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