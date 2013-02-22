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10 тыс человек госпитализированы из-за эпидемии гриппа

22 Февраля 2013, 21:27 | В России

Почти 10 тысяч человек госпитализированы в России на данный момент из-за эпидемии гриппа и ОРВИ, из них более 7 тысяч детей, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Минздрава РФ.

"Общее число госпитализированных с диагнозом ОРВИ и грипп составило 9738, из них 2673 взрослые и 7065 дети до 15 лет", — сказал собеседник агентства.

По данным НИИ гриппа Минздрава России и НИИ вирусологии имени Ивановского, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению превышены в 43 регионах.

"По данным мониторинга за циркуляцией вирусов лабораторными методами, грипп был подтвержден в 48 из 53 городов, представивших данные лабораторной диагностики. Грипп А(H1N1) pdm09 был диагностирован в 43 городах, А(H3N2) — в 37 городах, грипп В — в 28 городах", — информирует Минздрав.

Минздрав напомнил, как вовремя распознать грипп и избежать осложнений:

Как распознать грипп

Минздрав напоминает, что все разновидности гриппа, в том числе A(H1N1)pdm09, или "свиной", имеют похожие симптомы: резкое, в течение нескольких часов, повышение температуры тела, озноб, слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах, кашель.

Несколько позже могут присоединиться боль в горле, насморк или заложенность носа.

Симптомы при этом типе гриппа могут быть более тяжелыми с развитием мучительного надсадного кашля с прожилками крови в мокроте, рвоты, жидкого стула.

Если человек заболел

Если вы заболели, следует оставаться дома, вызвать врача и следовать его назначениям. Больным ни в коем случае нельзя выходить на работу и учебу — вы подвергнете риску себя (грипп вызывает осложнения, которые могут привести к летальному исходу) и можете заразить окружающих.

Больным необходимо избегать тесного контакта с окружающими, особенно людьми с ослабленным иммунитетом, так как они могут легко заразиться и очень тяжело переносят заболевание. Это, прежде всего, люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями (астма, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение), беременные женщины, маленькие дети — особенно до 5 лет.

Минздрав рекомендует носить маски в общественных местах и дома, если вы не одни. Нужно носить маски и тем, кто ухаживает за больным гриппом, чтобы предотвратить распространение вируса. Это особенно важно, если окружающие имеют высокий риск развития тяжелых форм гриппа.

"Не забывайте менять маски каждые три-четыре часа, избегайте объятий, рукопожатий и поцелуев при приветствиях, при кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовым носовым платком. Выбрасывайте одноразовые платки в предназначенные контейнеры сразу же после использования. Регулярно мойте руки с мылом или протирайте их специальными обеззараживающими гелями, особенно после использования салфеток при кашле и чихании. Пейте жидкость чаще, чем обычно. Следуйте щадящему физическому режиму", — рекомендует Минздрав.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Ведомство напоминает симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу: это высокая температура, одышка, затрудненное дыхание или боль в груди; синюшность губ; кровь в мокроте; рвота и диарея; головокружение; затруднения при мочеиспускании, пишет РИА "Новости".

"В случае нарастания проявлений заболевания вам может потребоваться срочная медицинская помощь, в том числе в условиях стационара", — говорится в сообщении.


 

 

Автор: РИА "Новости"
Теги: гриппа  эпидемия 



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Комментарии

  • Псевдоним22:59, 22.02.2013#

    Какого вызвать врача?!!! Скорая кардиологии едет минимум пол часа. . . и это ночью, без пробок. . . а врача на дом. . . за бабки да, приедет, а по полису злые все и с ненавистью. . . и пока дождешься, уже на тот свет отправишься!

  • Псевдоним23:04, 22.02.2013#

    да всегда и будут болеть люди, пока прививки делают. с 5 лет ни одной прививки у меня - здоров как бык, вообще не болею и не простужаюсь. малой (сын) не болел пока прививку от гриппа не сделали. короче теперь ну его нах эти прививки.

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