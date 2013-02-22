10 тыс человек госпитализированы из-за эпидемии гриппа

Почти 10 тысяч человек госпитализированы в России на данный момент из-за эпидемии гриппа и ОРВИ, из них более 7 тысяч детей, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Минздрава РФ.

"Общее число госпитализированных с диагнозом ОРВИ и грипп составило 9738, из них 2673 взрослые и 7065 дети до 15 лет", — сказал собеседник агентства.

По данным НИИ гриппа Минздрава России и НИИ вирусологии имени Ивановского, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению превышены в 43 регионах.

"По данным мониторинга за циркуляцией вирусов лабораторными методами, грипп был подтвержден в 48 из 53 городов, представивших данные лабораторной диагностики. Грипп А(H1N1) pdm09 был диагностирован в 43 городах, А(H3N2) — в 37 городах, грипп В — в 28 городах", — информирует Минздрав.

Минздрав напомнил, как вовремя распознать грипп и избежать осложнений: