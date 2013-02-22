Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
10 тыс человек госпитализированы из-за эпидемии гриппа
"Общее число госпитализированных с диагнозом ОРВИ и грипп составило 9738, из них 2673 взрослые и 7065 дети до 15 лет", — сказал собеседник агентства.
По данным НИИ гриппа Минздрава России и НИИ вирусологии имени Ивановского, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению превышены в 43 регионах.
"По данным мониторинга за циркуляцией вирусов лабораторными методами, грипп был подтвержден в 48 из 53 городов, представивших данные лабораторной диагностики. Грипп А(H1N1) pdm09 был диагностирован в 43 городах, А(H3N2) — в 37 городах, грипп В — в 28 городах", — информирует Минздрав.
Минздрав напомнил, как вовремя распознать грипп и избежать осложнений:
Новости тематики
- Гороскоп здоровья на июнь 2018 года
- Аллергия на прививки: что нужно знать родителям
- Россиян будут прививать от ветрянки и кишечного гриппа
- Мигрень может стать причиной опасных сердечно-сосудистых заболеваний
- Мигрень: предотвратить и обезвредить
- Перезапустить сердце сможет каждый
- В России объявлен фотоконкурс "Моя поликлиника (мой ФАП)"
- Скворцова: Период детства будет продолжаться до 30 лет
- Гороскоп здоровья: Козерогам звезды советуют сделать ЭКГ
- Полигамны от природы?
Новости раздела
- Стоимость медицинского образования выросла в два раза
- Гороскоп здоровья на июнь 2018 года
- Аллергия на прививки: что нужно знать родителям
- Россиян будут прививать от ветрянки и кишечного гриппа
- Мигрень может стать причиной опасных сердечно-сосудистых заболеваний
- Мигрень: предотвратить и обезвредить
- Перезапустить сердце сможет каждый
- В России объявлен фотоконкурс "Моя поликлиника (мой ФАП)"
- Скворцова: Период детства будет продолжаться до 30 лет
- В популярном у приморцев продукте нашли добавку для антифриза
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Какого вызвать врача?!!! Скорая кардиологии едет минимум пол часа. . . и это ночью, без пробок. . . а врача на дом. . . за бабки да, приедет, а по полису злые все и с ненавистью. . . и пока дождешься, уже на тот свет отправишься!