Искусственные ели - это нечто

Искусственные ели наносят вред здоровью и ущерб окружающей среде

В российских городах открываются официальные елочные базары. Вместе с ними — и даже раньше — открылся традиционный сезон споров между сторонниками того, чтобы установить дома живое дерево и тех, кто выступает за покупку искусственного, нередко рассчитывая таким образом проявить заботу об окружающей среде.

В то же время природозащитники во всем мире уже несколько лет пытаются убедить потребителей в том, что настоящие хвойные — выбор куда более экологичный. Принять более ответственное решение при подготовке к празднику в этом году в очередной раз призвали и в WWF России. Подробнее о том, какое дерево лучше выбрать тем, кто заботится о природе да и о здоровье домочадцев, и почему, — в материале «Известий».

С точностью до наоборот

Сторонники искусственных деревьев чаще всего пеняют тем, кто покупает живые деревья, на вред, который они наносят природе, поощряя вырубку лесов. Однако сами экологи с такой точкой зрения не согласны.

«У многих людей сложилось мнение, что, покупая искусственное дерево, ты приносишь пользу окружающей среде. На самом деле всё с точностью до наоборот», — еще в начале 2010-х, когда эту проблему начали обсуждать особенно активно, предупреждал американских потребителей директор нью-йоркского отделения природозащитной организации Nature Билл Улфелдер.

Так, указывают ученые, искусственные деревья производят из различных видов пластика, а значит, они содержат большое количество токсичных веществ, в том числе канцерогенных. В результате покупатели искусственных деревьев не только лишают себя аромата хвои, который является непременным атрибутом праздника, но и подвергают риску собственное здоровье. Большое количество загрязняющих веществ в материале, из которого сделано искусственное дерево, может приводить в том числе к головным болям, приступам аллергии и другим неприятным последствиям.

— Ели делаются в основном из ПВХ или полиэтилена с резиной. Все эти материалы могут выделять вредные для организма вещества. Например, синтетические каучуки, из которых делается резина, могут выделять цианистый водород, фталаты, формальдегид, стирол, толуол, ксилол и другие летучие органические соединения. ПВХ может выделять хлористый винил, фталаты, бензол, толуол, фенол, ксилолы. Поэтому любые искусственные ели, даже старые, никогда не стоит ставить близко к батарее — высокая температура усиливает эмиссию вредных веществ, — объясняет «Известиям» Катерина Веселова, руководитель департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard Group, российской компании, специализирующейся на экологическом консалтинге.

Это подтверждают и данные исследования, которое еще в 2012 году провели специалисты специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) России совместно с Экобюро Greens.

К тому же деревья, сделанные из пластика, будет крайне затруднительно утилизировать после того, как они отслужат несколько сезонов. Оказавшись на свалке, они могут привести к загрязнению грунтовых вод, а сжигать их нельзя из-за большого количества вредных выбросов в атмосферу.

— Насколько нам известно, в России нет налаженной системы сбора и переработки ПВХ-содержащих товаров, хотя технологии переработки существуют — из ПВХ в ПВХ — и применяются на Западе. С полиэтиленом проще, он перерабатывается, однако сдача искусственной ели в переработку может осложниться отсутствием маркировки с указанием вида пластика и в целом недостатком информации о составе ее материала. С живыми елями таких проблем нет — это естественный возобновляемый ресурс, не наносящий вреда окружающей среде, — рассказывает Катерина Веселова.

Кроме того, стоит учитывать, что массовое производство елок, как и любое промышленное производство, само по себе приводит к большому количеству вредных выбросов в атмосферу; сюда же добавляется необходимость их транспортировки на большие расстояния: одним из главных экспортеров таких деревьев не только в Россию, но и, например, в США, является Китай.

В результате, отмечали несколько лет назад в WWF России и в Экобюро Greens, одна искусственная елка, произведенная в Поднебесной и доставленная в Россию, оставляет углеродный след (так называют количество парниковых газов, выброшенных в атмосферу в результате деятельности того или иного предприятия или при производстве определенного товара) в 57 кг СО2. Для сравнения: для живой елки, при условиях, что она не была срублена браконьерами и выросла в естественных условиях, этот показатель составляет около 2,6 кг СО2.

По мнению ученых, сегодня главные аргументы в пользу искусственных деревьев имеют скорее не экологический, а экономический характер — их покупка выгодна потребителям, желающим сэкономить, а также самим производителям товара. В некоторых случаях более высокая цена на искусственное дерево может говорить о том, что оно было произведено с использованием более совершенных технологий и из разных видов пластика (ПЭТ — для более дорогих аналогов и ПВХ — для более дешевых). Но надо понимать, что речь всё равно идет о токсичных материалах. К тому же, сама по себе высокая цена не является гарантией более совершенного производства с точки зрения заботы об окружающей среде, отмечают в EcoStandard Group.

В любом случае в идеале искусственное дерево должно прослужить как минимум 10 лет, в то время как пока, говорят экологи, в среднем срок его службы составляет около 5–6 лет. Так что если в доме уже есть искусственная елка, лучше максимально растянуть срок ее использования, а тем, кто все-таки решился приобрести такое дерево, нужно обратить внимание на запах — если он сильный, это значит, что концентрация загрязняющих веществ, скорее всего, была превышена.

Зеленый праздник

Зато у живого дерева, по мнению ученых, есть сразу несколько преимуществ. Прежде всего оно привносит в дом настоящую атмосферу праздника, наполняя его хвойным ароматом, а благодаря выделяемому им озону, помогает очистить воздух.

Кроме того, деревья являются полностью разлагаемыми, поэтому несмотря на то, что прослужить такая елка сможет только один сезон (точнее, в лучшем случае несколько недель), вреда от нее в любом случае будет меньше.

Один из главных контраргументов, который обычно выдвигают сторонники искусственных деревьев, — количество хвойных, которые ежегодно вырубаются в живой природе по всему миру ради нескольких недель праздника. Во многих странах их количество давно было тщательно подсчитано.

Так, например, только в США, по данным Национальной ассоциации рождественских елей (да, есть и такая), эта цифра составляет около 25–30 млн. По данным аналогичной ассоциации, действующей в Великобритании, там этот показатель в 2017 году составлял около 7 млн деревьев. В России к 2016 году, по данным руководителя лесной программы «Гринпис» Алексея Ярошенко, ежегодно таким образом вырубалось около 55 тыс. деревьев — это если говорить о легальных заготовках.

Сложность заключается в том, что такой статистики, поясняют в WWF, официально в России не ведется. Однако, как подсчитали в фонде в 2018 году, максимальная потребность в новогодних елках, из расчета одно дерево на четыре человека, составляет около 144 млн деревьев в год. Для того чтобы вырастить их, потребуется около 18 тыс. га плантаций, или около 126 тыс. га, если учитывать, что хвойным потребуется несколько лет на то, чтобы вырасти. При этом общая площадь лесного фонда в современной России составляет более 1,1 млрд га, еще от 70 до 100 млн га лесных земель сейчас остаются неучтенными — то есть формально лесными территориями они не числятся, но теоретически также могут быть использованы для создания таких плантаций.

Всё это означает, что теоретически только в России можно без ущерба для лесных территорий выращивать достаточное количество деревьев для того, чтобы обеспечить хвойными на Новый год большинство семей: и это не считая деревьев, которые на отечественные базары привозят из Европы.

Поэтому официальная вырубка деревьев, если она будет вестись легально, экологов не настораживает. Предприятия, которые занимаются заготовкой «новогодних» деревьев официально, принимают на себя определенные обязательства — в том числе по посадке новых деревьев взамен срубленных. Так что в некоторых случаях, покупая живую елку, можно внести небольшой вклад в восстановление лесных территорий. Или как минимум — в поощрение ответственного подхода к лесозаготовкам.

Это, убеждены в WWF, решение более ответственное как с точки зрения экологии, так и с точки зрения экономики, чем введение дополнительных пошлин на новогодние деревья. С таким предложением в начале декабря 2018-го выступили в Госдуме. Но дополнительные пошлины могут подстегнуть браконьеров и отпугнуть потребителей из-за повышения цены, поэтому такая мера пока не встретила одобрения не только у экологов. Например, с критикой такого предложения уже выступила сенатор Совета Федерации Елена Перминова, которая заявила, что «повышение цен на елки не спасет наши леса, но омрачит новогоднее настроение граждан».

Вместо этого, отмечают в WWF, логичнее было бы, наоборот, передать под елочные плантации территории сельских лесов, которые сегодня не имеют официального статуса. Особенно если они расположены поблизости от крупных городов.

— Гораздо более полезным для экологии и экономики страны было бы поддержать экологически ответственных предпринимателей, создать благоприятный инвестиционный климат и внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы стимулировать создание лесных питомников на территории заброшенных сельскохозяйственных земель, которых очень много по всей стране, — отмечает директор Лесной программы WWF России Николай Шматков.

Со всеми документами

Впрочем, подчеркивают как природозащитники, так и представители Рослесхоза — организация, которая регулирует заготовку новогодних деревьев, — при покупке в первую очередь необходимо убедиться, что живое дерево вы покупаете у официального продавца.

— Елки, легально поступающие в продажу, либо выращены на специальных плантациях, либо заготовлены при выполнении лесохозяйственных работ. Их лесничества специально оставляют на зиму. Часть деревьев заготавливается при расчистке полос отчуждения ЛЭП, железных и автодорог, трубопроводов, — ранее рассказывал журналистам «Российской газеты» глава Федерального лесного агентства Иван Вилентик.

Продавцов, работающих на легальных основаниях, нужно искать на оборудованных базарах (такие площадки обычно огорожены, над ними есть соответствующие вывески и расположены они на виду — например, недалеко от станций метро). В столице, например, они должны открыться в среду, 20 декабря, а в некоторых городах уже работают. По требованию покупателя продавцы должны предоставить документы или их копии, по которым можно отследить происхождение дерева.

— При покупке ели на елочном базаре не стесняйтесь просить у продавца документы — если она заготовлена на специальной елочной плантации, то документы у него будут и он вам их покажет! Если в ответ на вашу просьбу показать документы продавец раздражается, говорит что-то невнятное и документы не показывает, это повод купить ель в другом месте, — советует Катерина Веселкова.

При этом, приобретая дерево у мелкого торговца где-нибудь на трассе, нужно понимать, что вы, скорее всего, поощряете лесное браконьерство.

Тем, кто живет в сельской местности и планирует сэкономить на покупке, срубив дерево в лесу самостоятельно, стоит иметь в виду, что для этого требуется специальное разрешение. Получать его нужно заранее, а его отсутствие может обойтись довольно дорого. В преддверии праздников тот же Рослесхоз организует работу специальных патрулей, которые ловят «новогодних» браконьеров. За незаконную рубку для частных лиц предусмотрены штрафы в несколько тысяч рублей, для юридических лиц они могут составить до 300 тыс. рублей, в некоторых случаях за такую рубку и вовсе может грозить уголовная ответственность. И это не считая причиненного лесному фонду ущерба, возмещать который придется дополнительно.

Елки — слонам

Зато тем, кто живет за городом, достаточно не рубить елку, а просто нарядить дерево, стоящее неподалеку от дома. В случае если такая возможность есть, это может стать самым экологичным способом обзавестись главным новогодним символом, отмечают в WWF.

Еще об одной альтернативе россиянам напомнил руководитель Рослесхоза — дерево можно сразу приобрести в кадке, чтобы позднее пересадить в землю.

«Лучше поставить деревце в кадку с землей, в крайнем случае в емкость с водой. Если вы ставите елочку к батарее, надо либо уменьшить тепло от нее, либо выключить радиатор вовсе, потому что климат в наших квартирах во время отопительного сезона соответствует полупустыне, а это стрессовое состояние для елки», — рассказал он журналистам «Российской газеты».

По словам чиновника, у него был успешный опыт высадки сразу нескольких таких деревьев. Однако Николай Шматков предупреждает, что уход за таким деревом в квартире потребует определенных знаний, так что эксперимент может не пойти дальше благих намерений.

— Набирающий популярность экотренд в виде покупки елок в горшках в российских реалиях зачастую оказывается лишь красивым жестом, но не помогает восстанавливать лесные экосистемы. Чтобы такая елка дожила до весны, когда ее можно будет высадить в грунт, требуется довольно сложный уход на протяжении всей зимы, причем даже он не гарантирует выживание дерева, — отметил эксперт, подчеркнув, что самым эффективным и экологичным решением по-прежнему остается покупка «официальной» елки на базаре.

С этой точкой зрения согласна и Катерина Веселкова. Она напоминает, что хотя сам по себе такой вариант и является очень экологичным, хвойные деревья плохо переносят тепло городских квартир, поэтому, подчеркивает эксперт, такое дерево «должно провести в квартире не больше нескольких недель, иначе оно может засохнуть, а хвоя — осыпаться»

Так что потратить силы лучше на то, чтобы по окончании праздников сдать отслужившее свое натуральное дерево на утилизацию — хотя бы для того, чтобы оно не маячило на помойке во дворе, напоминая о прошедших праздниках. В Европе и США пункты приема праздничных елок и других хвойных деревьев работают почти повсеместно. Появились они и в России. Ежегодно в большинстве крупных городов волонтеры объявляют сбор деревьев: важно только помнить, что предварительно их нужно полностью освободить от игрушек и от мишуры.

В этом случае дерево не просто будет сожжено или отправится на свалку, а обретет вторую жизнь, превратившись в щепки, которые могут служить удобрением, топливом или просто послужить подстилкой или кормом для животных. В прошлом году, например, говорит Катерина Веселкова, елки принимали у москвичей в столичном зоопарке — и деревья тогда шли на корм слонам.