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Россияне погружаются в депрессию

21 Марта 2016, 17:23 | В России

В январе — феврале социологические опросы зарегистрировали тенденции, которые говорят о формировании в обществе продефляционных настроений. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Впервые за все время наблюдений произошел значимый рост следующих установок домохозяйств, рассказал ведущий эксперт ВЦИОМа Олег Чернозуб: как можно меньше тратить, не брать взаймы, забирать деньги из банков.

Когда экономические агенты перестают расставаться с деньгами, это может привести к дефляционной спирали, говорит он.

Население опасается потери работы и старается не тратить деньги, оборот денег в экономике снижается — а на долю домохозяйств приходится каждый второй рубль расходов; предприятия не могут реализовать продукцию и сокращают производство, увольняют рабочих; население убеждается, что его опасения верны, описывает Чернозуб механизм спирали.

Население не сразу осознало, что экономика в кризисе. После паники конца 2014 года люди решили, что худшее позади.

Отмечая ухудшение собственного материального положения, они считали, что ситуация в экономике все лучше и лучше — подобный разрыв восприятия сохранялся до середины 2015 г. Доля материально неблагополучных домохозяйств возросла с 16% в конце 2014 г. до 55% в феврале 2016 года.

С января 2016 г., напротив, ситуация представляется россиянам хуже, чем она есть. В целом общество весьма точно оценивает происходящее, но с запозданием, заключает Чернозуб. Формирование продефляционных настроений происходит на крайне неблагоприятном эмоциональном фоне: с весны 2015 г. доля людей, испытывающих негативные эмоции, превышает долю оптимистов.

Долгосрочная депрессия чревата снижением поведенческой активности: люди стараются не заработать побольше, а побольше сэкономить, говорит Чернозуб.

Такие настроения существуют, признает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, но ЦБ не видит сложившейся дефляционной тенденции: «Наш анализ показывает, что на трехлетнюю перспективу нет рисков дефляции».

Усиление дефляционного давления хорошо заметно по поведению компаний: рост отпускных цен намного ниже инфляции и ослабления рубля, отмечает Владимир Тихомиров из БКС.

При сочетании ряда факторов — роста цен на нефть вкупе с сохранением неопределенности с внешним спросом, отсутствии индексации тарифов, хорошем урожае — инфляция может уйти «в минус» на краткий период, считает он.

По данным Росстата, стоимость почти пятой части потребительской корзины регулируется государством (тарифы ЖКХ, бензин, транспорт занимают в ней 17%). Но в силу большой зависимости от внешнего мира войти в продолжительную дефляцию Россия может только при усилении аналогичных процессов в глобальной экономике, считает Тихомиров, а они там есть.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ВЦИОМ  деньги  дефляция  депрессия  ЦБ  настроение 



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Комментарии

  • 77721:27, 21.03.2016#

    Интересная статья (респект автору) И НИ ОДНОГО комментария! Такое ощущение, что население совсем оскотинилось или окончательно превратилось в БЫДЛО-ДАУНОВ.

  • Иван дурак07:04, 22.03.2016#

    Верхи не могут, низы не хотят. народ устал от пятнадцатилетнего(условно)топтания назад, как говорил В Ленин ;два шага вперёд, один назад, на сегодня куда пришли?

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