Российским водителям придется сдавать анализ мочи

Каждый водитель в России должен проходить медосвидетельствование с соответствующей периодичностью. Например, кандидаты в водители должны пройти такое освидетельствование перед тем, как займутся обучением, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».

Обычным водителям, согласно законодательству, требуется проходить его с периодичностью раз в пять лет. Но так как медицинскую справку требуют только при выдаче водительского удостоверения или его обмене в связи с истечением срока действия, то большинство получают ее раз в десять лет. Есть еще те, кто работает водителем. Для каждой категории установлены свои требования по срокам и по количеству проверяемых параметров.

Последние в недавнее время вызвали волну протестов среди простых водителей. Напомним, что в связи с поправками в закон о безопасности дорожного движения, вступившими в силу более года назад, водители могут получать такую справку где угодно по собственному желанию. Кроме двух врачей: нарколога и психиатра. Их необходимо посетить в государственных или муниципальных клиниках - проще говоря, псих- и наркодиспансерах по месту жительства или временной регистрации. Именно с этим у водителей возникли проблемы. В психдиспансерах с них стали требовать энцефалограмму. Причем сделать ее тут же и по первому требованию не получалось. Только по записи и очень не скоро. Зато, как правило, неподалеку находился частный кабинет, в котором за определенную плату это исследование можно было получить. Это заметно усложняло процесс получения справки. И, прямо скажем, попахивало каким-то сговором.

Так вот, в проекте приказа Минздрава сокращается количество необходимых обследований. В прошлое уходят электроэнцефалография, электрокардиография и экспериментально-психологическое исследование. Также для водителей, которые получают справку на категории "А" и "В", а также подкатегории "А1" и "В1", сократится и количество необходимых специалистов. Им не потребуется проходить врача-невролога и врача-оториноларинголога. Всем остальным эти два специалиста обязательны для прохождения.

Впрочем, для всех водителей добавится один общий анализ. А именно проведение лабораторного исследования на наличие психоактивных веществ в моче. Это позволит выявить наркоманов, тех, кто употребляет психотропные вещества, а также людей, злоупотребляющих спиртными напитками еще на стадии "до получения прав".

Таким образом, вместо энцефалограммы в психдиспансере водителям и кандидатам в них придется сдавать мочу в наркодиспансере. Что тоже вряд ли ускорит процесс получения справки. Возможно ли будет заменить анализ на заключение из коммерческой лаборатории - пока не ясно.

В общем, если вам потребовалось менять права, не тяните до последнего. Шансов получить медсправку в день обращения по-прежнему останется немного.

Как сообщается в пояснительной записке, приказ подготовлен с учетом требований постановления правительства "О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством", которое вступило в силу 6 января.

Кстати, напомним, что если водитель был лишен прав за управление в нетрезвом виде, то по истечении срока лишения для возврата водительского удостоверения он обязан предоставить свежую медицинскую справку.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.