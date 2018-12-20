В России предложено отменить оплату "больничных"

Таким шагом хотят наказывать россиян, которые никак не хотят вести здоровый образ жизни

В очередной раз власть имущие показали свое отношение к народу, предложив не только полностью отменить оплату больничных листов, но и наказывать рублем тех, кто не выполняет рекомендации врачей, полученные после прохождения диспансеризации. С соответствующим предложением выступил заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья единоросс Николай Говорин.

По его мнению, временная нетрудоспособность несправедливо компенсируется всем работающим гражданам. Говорин уверен, россияне заболевают из-за того, что не уделяют должного внимания своему здоровью, несмотря на то, что государство создало им необходимые условия, организовав бесплатную диспансеризацию.

«Работникам следует использовать эту возможность в полной мере. Если же такого не происходит - это уже их личные проблемы, а не предмет заботы организаций-работодателей и ФССа», - цитирует политика U74.ru.