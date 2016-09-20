Чем вредна соль, и как определить ту самую меру

Без соли не может прожить ни одно млекопитающее, в том числе и человек. Хлорид натрия - незаменимый элемент в организме человека. Он участвует в метаболизме, поддерживает водно­солевой баланс, является неотъемлемой частью калиево­натриевого насоса, обеспечивающего питание клеток всего организма. Почему же со всех сторон мы слышим, что соль - это белый яд, укорачивающий жизнь?

Оказывается, опасна не сама соль, а ее количество! Медики считают, что, если бы люди отказались всего от 3 г соли в день, в мире было бы инфарктов на 13% меньше, пишет «Журнал Здоровья» со ссылкой на subscribe.ru. Мы съедаем слишком много этой приправы, потому что не всегда знаем, когда ее едим и сколько!

Сколько соли можно есть?

Медики считают, что человеку полезно класть в еду три четверти чайной ложки соли ежедневно - то есть 5­6 г. Но, так как многие продукты уже содержат соль, мы съедаем примерно 10­15 г в день.

По мнению диетологов, для присаливания пищи человек использует в среднем полторы чайные ложки этого улучшителя вкуса - 14 г. Это допустимо, если в продуктах хлорида натрия (NaCl - формула соли) нет вообще. Но так не бывает. Зачастую в рацион входят продукты промышленного производства, как правило, щедро сдобренные солью, которая является еще и консервантом. Но лидерами солевого рейтинга являются вовсе не соленья, как это могло бы показаться на первый взгляд, а различные чипсы, фастфуд и прочие горе­чудеса современной кулинарии.

Сколько соли нужно есть?

Минимум 1­2 г в день - те самые пресловутые «на кончике ножа», как пишут в кулинарных рецептах. Однако в жару и при усиленной физической нагрузке потребность в соли вырастает до 20­25 г. Дело в том, что хлорид натрия уходит с потом, а без этого химического элемента не могут существовать все жидкости нашего тела: кровь, лимфа, моча, слюна, слезы и так далее. Именно поэтому на марафонских забегах участникам дают соленые крекеры и соленые огурцы. Но это случаи особые, а в обычной жизни все­таки следует придерживаться рекомендуемой диетологами нормы

Как распознать скрытую соль

Научно доказанный факт: народы, которые потребляют мало соли, практически не страдают повышенным артериальным давлением. Когда человек перестает злоупотреблять солью, давление у него понижается, поэтому меньше риск развития инсульта или инфаркта. Так, в Финляндии лет 10 назад на продуктах с повышенным содержанием соли появились предупреждающие отметки. И количество инсультов сократилось на целых 60%!

Натрий - основной элемент поваренной соли, который и ведет к повышению кровяного давления - обязательный компонент белковой пищи: мяса, рыбы, сыра. Особенно много его в копченостях­вяленостях (ветчине, сырах), откуда в процессе приготовления выпарена вода. И, разумеется, в сосисках, колбасах и консервах, потому что соль - естественный консервант. Поэтому эти продукты лучше есть как лакомство - не каждый день или по чуть­чуть. Полезно сочетать их с овощами и фруктами, так как в них много калия, а калий уравновешивает действие натрия в организме. Может, поначалу бекон с апельсином или куриная грудка с яблоком покажутся странными, но со временем вы наверняка почувствуете очарование их вкуса и пользу!

Что касается хлеба, то хлорид натрия необходим для работы дрожжей, так что его избытком грешат и обычный хлеб, и сухие хлопья, и печенье. Не хотите лишней соли - покупайте бездрожжевой хлеб вроде лаваша. Антивозрастной вариант соли для домашней готовки - соль с повышенным содержанием калия и пониженным содержанием натрия. Она продается и в магазинах, и в аптеках. Нетипичная для натуральной соли пропорция минералов снижает риск болезней сердца и сосудов.

Для чего нужна бессолевая диета

Чтобы предотвратить ухудшение общего состояния организма вследствие употребления слишком большого количества хлорида натрия, врачи рекомендуют соблюдение бессолевой диеты. Стоит подчеркнуть, что такая диета не исключает соленые блюда на все 100%, а просто ограничивает их потребление.

Бессолевая диета включает в себя: отказ от жареных, жирных, копченых, острых продуктов, поскольку содержание соли в них повышено; приготовление овощей на пару, без добавления жиров; дробное питание (4­5 раз в день маленькими порциями). Специалисты рекомендуют слегка подсаливать только абсолютно готовую пищу.

К разрешенным продуктам можно отнести: бессолевой ржаной и пшеничный хлеб, овощные и рыбные супы, допускается употребление мяса и рыбы нежирных сортов, овощей и фруктов - без ограничения, нежирные кисломолочные продукты, чай.

Сама по себе бессолевая диета направлена не только на лечение болезней связанных с чрезмерным потреблением соли, но и на улучшение общего состояния здоровья, способствует выведению лишней жидкости, эффективно борется с отеками, снижает артериальное давление, улучшает общее состояние организма. Бессолевая диета в комбинации с активными физическими нагрузками поможет справиться с лишним весом. Единственным обязательным условием является поддержание малосолевого питания в дальнейшем и ограничение потребления «вредных» продуктов питания.

"Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.