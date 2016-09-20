Хлеб фигуре не помеха!

Хлеб является повседневным продуктом питания, практически все люди его употребляют. Чем менее обеспечен человек, тем выше доля хлеба в его рационе, пишет «Журнал Здоровья» со ссылкой на портал subscribe.ru и приводит данные о том, какие сорта хлеба наиболее полезны.

Ржаной или пшеничный?

В споре, какой хлеб более полезен - ржаной или пшеничный, побеждает ржаной. Одним из его важнейших качеств является то, что он очищает организм от вредных веществ, в частности, от холестерина. Также он нормализует количество сахара в крови.

Ржаной хлеб по сравнению с пшеничным обладает меньшей калорийностью. Это весомый аргумент для тех, кто заботится о сохранении нормального веса.

К сожалению, сейчас производится мало сортов хлеба из чисто ржаной муки. Причина в том, что его выпечка имеет более сложную и длительную технологию, чем изготовление пшеничного хлеба. Поскольку производители гонятся за рентабельностью, для ускорения процесса они добавляют к ржаной муке пшеничную.

Поэтому большинство современных сортов ржаного хлеба имеют значительную примесь белой муки. К примеру, в распространенном «Дарницком» хлебе содержание ржаной муки всего 60%, а пшеничной - 40%. Гораздо больше ржаной муки содержится в «Бородинском» хлебе, там ее 85%.

Выбирая хлеб, читайте надписи на упаковках. Там указано, какие сорта муки применялись для его изготовления и есть ли там пищевые добавки. Старайтесь покупать хлеб, изготовленный по ГОСТу, нежели по ТУ. ГОСТ - это государственный стандарт, а ТУ - технические условия, которые каждое предприятие вправе устанавливать самостоятельно.

Ржаной цельнозерновой и с отрубями

Самым полезным ржаным хлебом является цельнозерновой, то есть произведенный из цельной муки, которая содержит не только сердцевину зерен, но и их оболочки. В этих оболочках есть клетчатка, представляющая собой грубые неперевариваемые частицы. Клетчатка оказывает неоценимую пользу нашему организму. Во­первых, в ней находится большое количество витаминов и микроэлементов. Во­вторых, и это самое важное, она очищает желудочно­кишечный тракт, выводит из него шлаки и токсины, стимулирует пищеварение, избавляет от запоров.

Еще более полезным является хлеб с включениями цельных или слегка дробленых зерен пшеницы, кукурузы, гречихи, ржи, риса, овса и пр. Сейчас в продаже есть много таких сортов.

Кстати, хлеб с включением цельных зерен известен еще с XVI века. Впервые его стали выпекать в Германии, он назывался «пумперникель». Его делали их ржаной муки грубого помола с включениями непромолотых зерен. Для придания хлебу нужного темного цвета при замесе теста в него добавляли загущенный свекольный сок. Такой хлеб считали лекарством для кишечника, так как он полностью избавляет от запоров. Его изготавливают в этой стране до сих пор.

Отруби - это как раз и есть оболочки цельных зерен, содержащие клетчатку, столь необходимую нашему организму, а также белки, витамины и микроэлементы. Отруби очищают желудочно­кишечный тракт. Благодаря своей грубой структуре они действуют как «щеточки», тщательно «подметающие» кишечник. Также они повышают иммунитет и предотвращают появление аллергии.

Бездрожжевые лепешки

Из этого вида хлеба у нас наиболее распространен лаваш. У других народов тоже есть бездрожжевые лепешки: чуреки (не путать с чебуреками), мчади, чапати и др. Бездрожжевые лепешки имеют простую рецептуру. В народной традиции они пекутся на тандыре.

Бездрожжевые лепешки благотворно действуют на пищеварение, они обладают желчегонным и отхаркивающим действием. Благодаря отсутствию дрожжей они не вызывают в кишечнике процессы брожения и препятствуют образованию газов.

Белый хлеб из очищенной пшеничной муки

Чем белее и пышнее пшеничный хлеб, тем он вреднее для здоровья, считают диетологи. Да, он красив и аппетитен, но в нем мало полезного. Причина в том, что из пшеничной муки тщательно удаляют не только оболочки зерен, но даже их следы. Таким образом, самая полезная часть зерна идет в отходы. В результате в хлебе остается лишь крахмал, из­за чего он превращается в высококалорийный продукт. То же самое относится и к сдобной выпечке из белой очищенной муки.

Диетологи не рекомендуют употреблять такие виды хлеба людям старше 40 лет, так как они стимулируют появление диабета и ожирения.

"Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.