Как не вырастить из ребенка неудачника

Все мы неидеальны, у каждого есть недостатки. Но задумывались ли вы, откуда они взялись и откуда родом все ваши проблемы и сложности во взаимоотношениях?

«Это не врожденные дефекты, а выученные в детстве модели поведения, - считает Елена ВАЛЬЯК, психолог и гипнолог. - А значит, проделав определенную работу, можно изменить к лучшему и ребенка, и себя самого».

Существуют 5 типов родителей, которые, сами того не желая, делают из своих детей неудачников, пишет «Журнал Здоровья» со ссылкой на «АиФ Здоровье».

«Телохранители»

Когда «телохранитель» рассказывает о своем чаде, он, не задумываясь, произносит «мы» вместо «он» или «она». «У нас кашель», «мы описались», «мы перешли в 5­й класс»... Свою жизнь эти родители рассматривают только в контексте жизни ребенка. Они не понимают, что у сына или дочери могут быть иные интересы.

Ребенок становится зависимым от настроения взрослого. Психологи считают, что именно такой тип личности склонен к различным видам зависимости.

Если вы обнаружили в себе черты «телохранителя», попытайтесь увлечь себя чем­то еще, кроме драгоценного чада. Сложите с себя некоторые привычные вам обязанности. Необходимо дать понять, что ему важен опыт общения не только с вами, но и с другими людьми.

«Няньки»

Обычно они воспринимают свое чадо младше его реального возраста. Безусловно, «сдувание пылинок» с ребенка свойственно практически любому родителю. Но тут должна быть мера.

Такой ребенок вырастает, как правило, капризным и избалованным. И родителей, и окружающих воспринимает как субъекты для удовлетворения своих потребностей. И пока остальные ощущают неудобство от его эгоизма, сам он испытывает трудности во взаимоотношениях со сверстниками.

Самый простой путь исправить ситуацию - прочитать хоть одну книгу о нормах развития ребенка. Если умные люди пишут, что к 3 годам он должен уметь самостоятельно пользоваться ложкой, а не ждать, когда его покормят, то так оно и есть. По статистике, родители­«няньки» чаще всего встречаются в семьях, где растет только один ребенок. Так почему бы не родить ему братика или сестричку?

«Диктаторы»

Родители такого типа, скорее всего, сами были воспитаны властными родителями. Их взаимоотношения с детьми всегда обусловлены строго определенными, жесткими правилами. А их бескомпромиссный «авторитет» основывается не на каких­то знаниях и заслугах, а лишь на том, что они старше.

Подавленный родительским авторитетом ребенок, возможно, никогда не научится выражать свои эмоции словами. Это может привести к тому, что любые проблемы или горе он будет переживать значительно тяжелее. Им всегда не хватает смелости и гибкости мышления.

Поставьте себя на место ребенка, загнав в те самые рамки правил, которые вы так любите. Начните играть с ним в игры, где авторитет и возраст ничего не решают. Еще лучше подойдут игры, где ребенок будет вами командовать. Необходимо показать, что папа или мама могут быть разными - и строгими, и добрыми, и, возможно, даже попустителями.

«Вечно недовольные»

Таким родителям почти невозможно угодить. Отвержение собственного ребенка обычно происходит на глубоком подсознательном уровне. Возможно, самих родителей в детстве так же отвергали их мамы и папы. Привычка оценивать ребенка по завышенным стандартам приводит к тому, что даже его реальные успехи остаются незамеченными.

Отвергнутый в детстве ребенок, повзрослев, превращается в человека с низкой самооценкой. Он неспособен проявлять самостоятельность, не уверен в собственных силах. Он и дальше будет вести себя так, будто хочет разозлить родителей: «Раз я плохой, то вот вам!»

Если вы являетесь вечно недовольным родителем, взгляните на свое поведение со стороны. Причем буквально! Скажем, записывайте на видеокамеру то, что происходит дома: семейный завтрак, совместные игры с ребенком. Просмотр таких записей поможет многое понять.

«Всепрощатели»

Их дитя может стоять на голове, но они не будут его ограничивать. Возможно, они и не догадываются, что ограничивать можно, а иногда нужно! Они никогда не ругают ребенка и не замечают проблем, которые тот доставляет окружающим. Вы наверняка сталкивались с такими.

Дети, для которых в свое время не были обозначены границы поведения, повзрослев, становятся «социальными Маугли». Они с легкостью нарушают любые нормы и правила и при этом недоумевают: с чего это все вокруг обижаются?

Посмотрите на поведение вашего чада глазами постороннего. Каждый раз необходимо обсуждать и объяснять, почему тот или иной поступок плох или, наоборот, хорош.

"Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.