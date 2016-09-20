10 способов привести себя в форму от балерин

Для каждой из нас подтянутое тело - синоним красоты, а для профессиональных балерин - еще и неотъемлемое условие успешной карьеры. Неудивительно, что танцовщиц Большого театра считают экспертами в области питания и физических нагрузок. Полезные рекомендации от балерин, которые помогут вам стать образцом стройности, предлагает «Журнал Здоровья» со ссылкой на портал subscribe.ru.

1. Суп - это обед, а не прелюдия к обеду

Если вы хотите порхать над сценой, придется есть чуть меньше. По возможности исключите мучное и соленое, налегайте на овощи. Но не увлекайтесь ограничениями, иначе рискуете сорваться и скупить все шоколадки в округе.

2. Знайте, какие продукты действительно полезны

Ученые велят есть лосось, миндаль, оливки, авокадо и болгарский перец. Включайте их в свой рацион, и у вас будет больше энергии.

3. Хотите растянуться - читайте в шпагате

Не нужно усердствовать, если вы еще не достаточно растянуты, расставьте ноги так широко, как можете, и читайте. Или смотрите новый сериал.

4. Ведите дневник питания

Руки будут чуть менее активно тянуться к пончикам, если потом придется сознаваться в преступлении дневнику.

5. Хотите балетные ножки - готовьтесь трудиться

Прыгайте через скакалку. Достаточно 3 минуты в день под зажигательную музыку. Делайте самое простое плие: чуть расставьте ноги, носки врозь и приседайте, не отрывая пяток от пола. Результат не заставит себя ждать.

6. Пейте много воды

Действительно нужно пить много воды. Если забываете - расставьте бутылочки с водой там, где работаете, спите, отдыхаете. Утром сразу кладите бутылку в сумку или рюкзак. Если не любите пить воду - добавьте немного вкуса. Положите в бутылку пару ягод или дольку яблока.

7. Прекратите, наконец, сутулиться

Красивая осанка сделает вас стройнее. Купите корректор осанки в аптеке и делайте упражнения на укрепление позвоночника.

8. Не позволяйте себе скучать

Неважно, занимаетесь вы балетом или фитнесом, если вы заскучаете - скорее всего, забросите. Совмещайте и экспериментируйте, превращайте тренировки в развлечение. Сегодня сходите на хип­хоп, завтра на йогу, потом на плавание - так погоня за стройным силуэтом не превратится в рутину.

9. Войдите в образ

Купите одну красивую пачку, или боди, или легинсы - если ходите в спортзал, вам будет жалко не использовать их.

10. Учиться балансу можно даже в транспорте

Поставьте ноги на ширине плеч и ни за что не держитесь. Еще один отличный способ поработать над чувством баланса и заодно подтянуть ноги и ягодицы - упражнения на гимнастическом мяче.

И заключительный совет - не забывайте о чувстве меры и здравом смысле.

"Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.