Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
10 способов привести себя в форму от балерин
Для каждой из нас подтянутое тело - синоним красоты, а для профессиональных балерин - еще и неотъемлемое условие успешной карьеры. Неудивительно, что танцовщиц Большого театра считают экспертами в области питания и физических нагрузок. Полезные рекомендации от балерин, которые помогут вам стать образцом стройности, предлагает «Журнал Здоровья» со ссылкой на портал subscribe.ru.
1. Суп - это обед, а не прелюдия к обеду
Если вы хотите порхать над сценой, придется есть чуть меньше. По возможности исключите мучное и соленое, налегайте на овощи. Но не увлекайтесь ограничениями, иначе рискуете сорваться и скупить все шоколадки в округе.
2. Знайте, какие продукты действительно полезны
Ученые велят есть лосось, миндаль, оливки, авокадо и болгарский перец. Включайте их в свой рацион, и у вас будет больше энергии.
3. Хотите растянуться - читайте в шпагате
Не нужно усердствовать, если вы еще не достаточно растянуты, расставьте ноги так широко, как можете, и читайте. Или смотрите новый сериал.
4. Ведите дневник питания
Руки будут чуть менее активно тянуться к пончикам, если потом придется сознаваться в преступлении дневнику.
5. Хотите балетные ножки - готовьтесь трудиться
Прыгайте через скакалку. Достаточно 3 минуты в день под зажигательную музыку. Делайте самое простое плие: чуть расставьте ноги, носки врозь и приседайте, не отрывая пяток от пола. Результат не заставит себя ждать.
6. Пейте много воды
Действительно нужно пить много воды. Если забываете - расставьте бутылочки с водой там, где работаете, спите, отдыхаете. Утром сразу кладите бутылку в сумку или рюкзак. Если не любите пить воду - добавьте немного вкуса. Положите в бутылку пару ягод или дольку яблока.
7. Прекратите, наконец, сутулиться
Красивая осанка сделает вас стройнее. Купите корректор осанки в аптеке и делайте упражнения на укрепление позвоночника.
8. Не позволяйте себе скучать
Неважно, занимаетесь вы балетом или фитнесом, если вы заскучаете - скорее всего, забросите. Совмещайте и экспериментируйте, превращайте тренировки в развлечение. Сегодня сходите на хипхоп, завтра на йогу, потом на плавание - так погоня за стройным силуэтом не превратится в рутину.
9. Войдите в образ
Купите одну красивую пачку, или боди, или легинсы - если ходите в спортзал, вам будет жалко не использовать их.
10. Учиться балансу можно даже в транспорте
Поставьте ноги на ширине плеч и ни за что не держитесь. Еще один отличный способ поработать над чувством баланса и заодно подтянуть ноги и ягодицы - упражнения на гимнастическом мяче.
И заключительный совет - не забывайте о чувстве меры и здравом смысле.
"Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.
Новости тематики
- Чем вредна соль, и как определить ту самую меру
- Хлеб фигуре не помеха!
- Как не вырастить из ребенка неудачника
- 10 способов привести себя в форму от балерин
- В России появятся врачи-кинезиологи
- Минздрав выступил против продажи алкоголя через интернет
- Медсестры и нянечки массово уходят из больниц
- Высоким людям в России запретят удлинять ноги
- Ученые доказали, что в отпуске люди глупеют
- Россияне экономят на таблетках
Новости раздела
- Чем вредна соль, и как определить ту самую меру
- Хлеб фигуре не помеха!
- Как не вырастить из ребенка неудачника
- 10 способов привести себя в форму от балерин
- Медицинский туризм принес России приличный доход
- В России появятся врачи-кинезиологи
- Минздрав рекомендовал россиянам есть больше соли
- Минздрав выступил против продажи алкоголя через интернет
- Медсестры и нянечки массово уходят из больниц
- Высоким людям в России запретят удлинять ноги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки