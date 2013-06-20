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Путешественника может защитить страховка
Полис медицинского страхования - один из тех документов, который действительно необходим каждому туристу, выезжающему за границу, независимо от цели поездки. Этот документ позволяет путешественнику чувствовать себя защищенным и дает возможность получить профессиональную помощь при различных непредвиденных обстоятельствах.
По данным статистики, в зимне-весенний сезон 2012-2013 гг. уровень продаж страховых туристических продуктов увеличился почти на 20%, сообщает profile.ru. Специалисты отмечают, что российские туристы стали опытнее, теперь они более вдумчиво относятся к этому вопросу, тем более что цену страховки нельзя назвать высокой, если сравнивать ее со стоимостью поездки. И если раньше россияне приобретали страховые полисы преимущественно при выезде в визовые страны, где наличие страховки является непременным условием для получения визы, то теперь многие путешественники покупают полисы добровольно при выезде в любом направлении.
Эксперты отмечают, что лидером продаж остаются полисы, позволяющие получить медицинскую помощь за рубежом, а также страховки от несчастных случаев, смерти и инвалидности. Вместе с тем устойчиво растет спрос на страховки на случай отмены поездки в связи с болезнью.
Сегодня можно, не выходя из дома, приобрести через Интернет билеты, забронировать гостиницу и как продолжение цепочки - купить страховой полис. Для этого есть все условия как с юридической, так и с технической точки зрения. Закон о цифровой подписи действует с 1 июля 2012 года, IT-технологии также позволяют оформлять и оплачивать полис в режиме онлайн.
Принцип действия страховки прост: если у вас возникли проблемы со здоровьем в период поездки, вы должны позвонить в сервисный центр, координаты которого указаны в полисе.
Многие путешественники сегодня не ограничиваются базовыми страховыми программами и предпочитают расширять стандартное покрытие за счет дополнительных опций.
«Стоит учитывать, что стандартного страхового покрытия в $15 тысяч зачастую недостаточно для оказания помощи при серьезных травмах и заболеваниях, - говорит Наталья ХАРИНА, руководитель департамента личных видов страхования СГ «Уралсиб». - Турист экономит несколько долларов на покупке полиса, но при наступлении страхового случая его близкие вынуждены искать крупную сумму сверх страхового лимита. Мое мнение - дополнительные риски страховать просто необходимо».
«Расширить страховое покрытие, то есть перечень неприятных ситуаций, от которых вы будете застрахованы за границей, можно в различных направлениях, - поясняет Дмитрий ЮРЬЕВ, главный специалист отдела развития личного страхования СК «Транснефть». - Наибольшей популярностью пользуется опция по страхованию от несчастных случаев при занятиях спортом - в основном экстремальными видами, такими как горные лыжи, прыжки с парашютом, полеты на параплане, занятия дайвингом. Расходы на медицинские услуги по ним не включаются в стандартный страховой полис, дабы не удорожать его для тех, кто далек от экстрима. Кроме того, стандартная страховая программа имеет определенный лимит на оплату стоматологической помощи, которого может не хватить в серьезных случаях. Возможно, при выезде за рубеж стоит расширить программу за счет увеличения этого лимита. Следует поинтересоваться и дополнительными возможностями приобретения лекарств за рубежом, если перечень в стандартной программе покажется вам недостаточным».
Медицинский полис особенно важен для тех туристов, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем, хронические заболевания, и, конечно, для женщин, ожидающих ребенка.
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