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Минздрав России начинает бороться с "вредным" тайским массажем
Лицензирование призвано исключить причинение вреда здоровью человека в процессе массажа.
Минздрав России распорядился лицензировать тайский массаж как медицинскую услугу. Такое указание было направлено в Росздравнадзор заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой, сообщает «Лента.ru».
В письме, направленном в Росздравнадзор, Яковлева уточняет, что по характеру производимых манипуляций тайский массаж должен быть отнесен к разряду медицинского массажа. Лицензирование, по мнению замминистра, призвано исключить причинение вреда здоровью человека в процессе массажа.
В настоящее время в номенклатуре медицинских услуг, утвержденной Минздравом в декабре 2011 года, закреплены различные виды массажа по анатомическому признаку – общий массаж, массаж лица, шеи, рук и другие. Как утверждает юрист Юрий Савицкий, для включения тайского массажа в перечень услуг его придется соответствующим образом переименовать. Переименование, при этом, коснется только официального наименования услуги, но не рекламных объявлений салонов массажа.
В беседе с изданием создатель школы массажа при Московской медицинской академии имени Сеченова Валерий Фокин отмечает, что рынок тайского массажа в России является непрофессиональным, поскольку отсутствуют школы для подготовки специалистов. Вместе с тем, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский сообщил, что за годы работы организации заявлений от пострадавших от некачественного массажа к ним не поступало. Введение лицензий, по мнению Саверского, не повлияет на рынок массажных салонов, если не будут организованы проверки качества оказания услуг.
Терапевтический массаж как часть традиционной медицины зародился в Таиланде более двух тысяч лет назад. На территории Таиланда древний массаж является официально признанной медицинской дисциплиной и находится под контролем Министерства здравоохранения. В Европе и Северной Америке тайский массаж стал популярен в конце XX века, пишет РИА "Новый Регион".
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