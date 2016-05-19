Госдума задумала проверить репродуктивные способности вступающих в брак

В частности, рекомендовано ввести «Паспорт репродуктивного здоровья» и утвердить «Сертификат молодоженов» для обследования состояния репродуктивной системы лиц, которые вступают в брак.

Отмечается, что в России по-прежнему аномально высокая по сравнению с другими странами смертность мужского населения трудоспособного возраста, что приводит к существенным репродуктивным потерям.

Вместе с тем в настоящее время удалось достичь абсолютного исторического минимума по показателям материнской и младенческой смертности в результате реализации мер в рамках концепции демографической политики России до 2025 года, сообщается в рекомендациях.

Поэтому предлагается доработать проект концепции охраны репродуктивного здоровья населения страны, в том числе обратить внимание на признание мужского здоровья неотъемлемым фактором охраны репродуктивного здоровья населения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.