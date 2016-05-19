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Госдума задумала проверить репродуктивные способности вступающих в брак
В комитете Государственной думы по охране здоровья предложили ввести «Сертификат молодоженов» и проверять способность к репродукции лиц, вступающих в брак. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", такие инициативы вошли в список рекомендаций в ходе работы «круглого стола» комитета на тему «Репродуктивное здоровье мужского населения России».
В частности, рекомендовано ввести «Паспорт репродуктивного здоровья» и утвердить «Сертификат молодоженов» для обследования состояния репродуктивной системы лиц, которые вступают в брак.
Отмечается, что в России по-прежнему аномально высокая по сравнению с другими странами смертность мужского населения трудоспособного возраста, что приводит к существенным репродуктивным потерям.
Вместе с тем в настоящее время удалось достичь абсолютного исторического минимума по показателям материнской и младенческой смертности в результате реализации мер в рамках концепции демографической политики России до 2025 года, сообщается в рекомендациях.
Поэтому предлагается доработать проект концепции охраны репродуктивного здоровья населения страны, в том числе обратить внимание на признание мужского здоровья неотъемлемым фактором охраны репродуктивного здоровья населения.
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зарплату ещё понизьте и цену на хату повысьте . и никто и не захочет рожать больше никогда