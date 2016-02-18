ВИЧ-инфицированные потянулись со всей России в Москву

Пациентские объединения ВИЧ-инфицированных бьют тревогу и жалуются в Госдуму на нехватку качественных препаратов в провинции. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия», член межфракционной группы по социально значимым заболеваниям Сергей Кузин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

— У меня много заявлений от людей, которые не могут получить лечение в регионах. Там постоянные перебои с лекарствами, и пациентам меняют схемы лечения. Причем много анонимных обращений: люди боятся негативных последствий для себя в случае, если пожалуются открыто, — рассказал депутат «Известиям». — Бюджетов на закупку необходимого количества препаратов в регионах не хватает. Это приводит к тому, что ВИЧ-инфицированные из регионов едут в Москву, чтобы любыми законными и незаконными способами встать на учет в федеральном или в московском СПИД-центре. А их зачастую не ставят из-за отсутствия у них постоянной регистрации. Это говорит о том, что лекарства, которые сегодня применяются, не выполняют своей задачи. Большинство препаратов, которые выписываются региональными СПИД-центрами, 20-летней давности. Они малоэффективны и не могут помочь пресечению эпидемии. А современные эффективные препараты закупаются в очень ограниченном количестве.

Жалобы, как правило, идут из регионов и касаются смены терапии из-за перебоев с тем или иным препаратом. Также часть ВИЧ-инфицированных пишет, что им отказывают в терапии, объясняя это тем, что «еще рано», или проблемой с поставками лекарств.

— Разница между Москвой и регионами в том, что у Москвы большой бюджет и она много препаратов закупает не за федеральные деньги, а за региональные. Поэтому Москва может позволить себе самые эффективные и безопасные препараты, в частности Truvada, которого, кстати, нет в перечне ЖНВЛП и поэтому за федеральные деньги его приобрести нельзя. Также в регионах много злоупотреблений с точки зрения «какой препарат прописать», а Москва ближе «к начальству» и меньше злоупотребляет. Врачи нередко закупают те препараты, по которым у них есть «возможные договоренности» с дистрибутором, — рассказал Сергей Кузин.

По словам представителя «Коалиции по готовности к лечению» Алексея Михаилова, обеспеченность препаратами в регионах разная. Есть субъекты РФ, обеспеченный лекарствами для ВИЧ-больных на 60%, а есть — лишь на 30% и менее (в целом по России обеспеченность — 22%). А динамика цен говорит о том, что поставщики не собираются их снижать.

— Средневзвешенная цена за упаковку «Калетры» 200+50 мг (месячный курс) составляла в 2013-м 6897,6 рубля, в 2014 году — 7176 рублей, в 2015-м — 7687,2 рубля. А средневзвешенная цена за упаковку «Трувады» составляла в 2013 году 11105,1 рубля, в 2014-м — 11511 рублей, в 2015 году — 12752,4 рубля, — рассказал Алексей Михаилов. — Ряд дорогостоящих современных препаратов с минимумом побочных эффектов из-за высоких цен доступны не всем. Некоторые из этих препаратов комбинированные и разбиваются на монокомпонтенты, потому что на монокомпоненты есть дженерики [аналоги], соответственно, они дешевле, чем комбинированная таблетка. По сути, мы сейчас возвращаемся в 1990-е годы, когда пациенты пили по 10, а то и больше таблеток в день.

Координатор организации «Пациентский контроль» Андрей Скворцов сообщил, что в 2015 году было зарегистрировано порядка 200 сообщений о перебоях с антиретровирусными препаратами более чем в 30 регионах России. Перебои касались и препаратов, и тест-систем. По словам Андрея Скворцова, большое число препаратов, которые закупаются, обладают большим количеством побочных действий. По его мнению, для помощи в решении проблемы с обеспеченностью лекарствами необходимо создать федеральный регистр пациентов с ВИЧ — такие базы есть во многих странах.

— Бывают еще и случаи, когда пациент наблюдается у себя в регионе, получает таблетки, приезжает в Москву и там встает на учет и пытается получить таблетки. Куда ему столько таблеток — непонятно, — удивляется Андрей Скворцов.

Сергей Кузин видит способ ликвидации дефицита в процедуре принудительного лицензирования. 9 февраля 2016 года депутат направил письма премьеру Дмитрию Медведеву и президенту Владимиру Путину, в котором предлагает начать процедуру принудительного лицензирования препаратов для ВИЧ-инфицированных (копирования лекарств).

— Мы не можем бесконечно выделять деньги из федерального бюджета. Наша задача — добиться выпуска этих эффективных защищенных патентами препаратов в России силами государственных фармакологических предприятий. Именно государственных, а не частных, потому что у нас много лавочек, которые сейчас накинутся на эти деньги. Уже стоит очередь из желающих производить препараты, — говорит Сергей Кузин.

Как ранее писали «Известия», он предлагает это сделать на предприятии ОАО «Татхимфармпрепараты» (izvestia.ru/news/593134). Финансирование на профилактику, диагностику и лечение ВИЧ-инфекции из федерального бюджета через центры СПИД (подведомственны Роспотребнадзору) в 2015 году составило 23,6 млрд рублей, в 2016 году запланировано 24,3 млрд рублей, в 2017-м — 24,3 млрд рублей.

По словам директора Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, только за последний год добавилось 100 тыс. новых ВИЧ-инфицированных. Вадим Покровский также сообщил, что сегодня АРВ-препараты получают более 200 тыс. человек при более чем 1 млн зарегистрированных ВИЧ-инфицированных.

Дефицит препаратов Вадим Покровский связывает с ростом числа новых случаев заболевания и несовершенством системы поставок лекарств.

— Деньги на закупку лекарств распределяются в виде субвенций из федерального бюджета в регионы на основании заявки на количество пациентов, которых в этих регионах планируется принять на лечение в следующем году. Но количество новых случаев растет очень быстро, и не всегда планы оказываются правильными. Как правило, еще до поступления препаратов следующей закупки уже возникает дефицит. Это связано с практикой однократной закупки, то есть закупки можно производить только раз в год, — рассказал Вадим Покровский. — Совсем другая проблема в Москве и в ряде других крупных городов, но особенно в Москве. Лекарства распределяются на количество пациентов, имеющих регистрацию в Москве. А люди, не имеющие постоянной регистрации, могут получать их только в том городе, где они прописаны: им нужно за лекарствами всё время ездить домой. Нам нужно нарастить мощности для того, чтобы людям, которые работают в Москве и не имеют прописки, мы могли оказывать помощь, пока они здесь находятся.

Вадим Покровский поддерживает принудительное копирование.

— Принудительное лицензирование теоретически может привести к снижению стоимости лекарств. Но это можно делать лишь в том случае, если ВИЧ-инфекцию мы признаем национальной угрозой. Я лично считаю, что она является национальной угрозой, если такие темпы, как сейчас, сохранятся, у нас через 5 лет будет порядка 2 млн инфицированных, причем в возрасте преимущественно 35–40 лет, — сказал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.