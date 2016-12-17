Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России будут возвращать деньги за неэффективное лечение
Правительство предусмотрит средства на новую модель обеспечения лекарствами: фармкомпании будут получать деньги только за эффективные препараты. Экспериментом заинтересовались как минимум девять международных фирм, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В федеральном бюджете на 2017–2019 годы должны быть предусмотрены средства на пилотный проект по возврату денег за неэффективное лечение, пишет РБК. Это следует из поручения первого вице-премьера Игоря Шувалова Минфину, Минздраву и Минэкономразвития от 21 ноября 2016 года. Копия есть в распоряжении РБК. Подлинность документа подтвердил представитель Шувалова.
Речь идет о риск-шеринге (risk sharing, или соглашение о разделении рисков). Это модель, при которой государство закупает препараты у фармкомпаний на определенных условиях: если лечение оказывается неэффективным, то фирмы возвращают деньги властям. Существует и второй вариант риск-шеринга, когда оплата производится только по факту успешного лечения.
Бюджетные деньги пойдут на создание и функционирование специальной организации, которая внедрит в России модель риск-шеринга, следует из письма первого замминистра здравоохранения Игоря Каграманяна в правительство от 13 октября (копия есть у РБК). В документе отмечается, что новое ведомство должно будет оценивать эффективность лечения. Как именно будет проводиться оценка, в Минздраве не уточнили. Ведомство оценило стоимость такой организации в 20 млн руб. Выполнено ли поручение вице-премьера, неизвестно: ни в пресс-службе Шувалова, ни в профильных министерствах не смогли ответить на этот вопрос.
Применение модели, предусматривающей возврат денег за неэффективное лечение, распространено в Европе. С 1993 по 2013 год в Европейском союзе было заключено 148 таких соглашений. 71% от всех договоренностей приходится на Италию, Великобританию, Нидерланды и Швецию. На других ключевых рынках, таких как Германия, Франция и Испания, риск-шеринг не так распространен — около 2–3% от всех соглашений.
В пилотном проекте будут участвовать лекарства, в частности, против онкологических заболеваний, гепатита С, рассеянного склероза и ревматоидного артрита. 23 августа 2016 года Минздрав рассылал в регионы информацию о 14 препаратах-претендентах, которые производят девять международных фармкомпаний: Bayer, BioMarin, Bristol-Myers Squibb, Novartis, Johnson & Johnson, MSD, Sanofi Genzyme, Takeda и Roche.
Стоимость препаратов из списка — от 12 тыс. до 331 тыс. руб. (данные предоставлены аналитической компанией DSM Group).
Экспертизу поступающих заявок от фармкомпаний проводит Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава, также сообщается в письме. Всего в учреждение на 8 декабря 2016 года поступило примерно 25 заявок от фармацевтических компаний на участие в риск-шеринге, рассказал РБК генеральный директор центра Виталий Омельяновский.
В заявках компании описывают эффективность и показания своего препарата с указанием цены. Данные должны быть полными и соответствовать действительности, подчеркнул Омельяновский. Пока ни одна заявка не была согласована. Эксперты учреждения в ближайшее время планируют запросить у компаний уточнения и дополнительные сведения, пояснил он.
Кроме правильно составленной заявки дополнительное требование к препаратам-претендентам одно — регистрация в России, уточнил Омельяновский. Окончательное решение — работать с лекарством в рамках пилота или нет — принимает Минздрав.
Правовое поле для применения модели возмещения стоимости неэффективных лекарств еще предстоит создать, указал Омельяновский. Его разработкой занимаются Минздрав, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства.
Новости тематики
- В России будут возвращать деньги за неэффективное лечение
- Участились случаи заражения ВИЧ в медучреждениях
- Дешевые лекарства стремительно дорожают
- Врачи будут тратить на каждого пациента считанные минуты
- Унесший тысячи жизней "гонконгский грипп" может прийти в Россию через Владивосток
- Минздрав рекомендовал россиянам есть больше соли
Новости раздела
- В России будут возвращать деньги за неэффективное лечение
- Участились случаи заражения ВИЧ в медучреждениях
- Дешевые лекарства стремительно дорожают
- Врачи будут тратить на каждого пациента считанные минуты
- Миома не помешает материнству
- Унесший тысячи жизней "гонконгский грипп" может прийти в Россию через Владивосток
- Чем вредна соль, и как определить ту самую меру
- Хлеб фигуре не помеха!
- Как не вырастить из ребенка неудачника
- 10 способов привести себя в форму от балерин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- После проверки магазинов Владивостока уволен директор крупного супермаркета
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- По автомобилям с правым рулем 1 января нанесут смертельный удар
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В Приморье дорожают подержанные автомобили
- Известный российский холдинг скупает земли в Приморье