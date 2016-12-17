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В России будут возвращать деньги за неэффективное лечение

17 Декабря 2016, 15:20 | В России

Правительство предусмотрит средства на новую модель обеспечения лекарствами: фармкомпании будут получать деньги только за эффективные препараты. Экспериментом заинтересовались как минимум девять международных фирм, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В федеральном бюджете на 2017–2019 годы должны быть предусмотрены средства на пилотный проект по возврату денег за неэффективное лечение, пишет РБК. Это следует из поручения первого вице-премьера Игоря Шувалова Минфину, Минздраву и Минэкономразвития от 21 ноября 2016 года. Копия есть в распоряжении РБК. Подлинность документа подтвердил представитель Шувалова.

Речь идет о риск-шеринге (risk sharing, или соглашение о разделении рисков). Это модель, при которой государство закупает препараты у фармкомпаний на определенных условиях: если лечение оказывается неэффективным, то фирмы возвращают деньги властям. Существует и второй вариант риск-шеринга, когда оплата производится только по факту успешного лечения.

Бюджетные деньги пойдут на создание и функционирование специальной организации, которая внедрит в России модель риск-шеринга, следует из письма первого замминистра здравоохранения Игоря Каграманяна в правительство от 13 октября (копия есть у РБК). В документе отмечается, что новое ведомство должно будет оценивать эффективность лечения. Как именно будет проводиться оценка, в Минздраве не уточнили. Ведомство оценило стоимость такой организации в 20 млн руб. Выполнено ли поручение вице-премьера, неизвестно: ни в пресс-службе Шувалова, ни в профильных министерствах не смогли ответить на этот вопрос.

Применение модели, предусматривающей возврат денег за неэффективное лечение, распространено в Европе. С 1993 по 2013 год в Европейском союзе было заключено 148 таких соглашений. 71% от всех договоренностей приходится на Италию, Великобританию, Нидерланды и Швецию. На других ключевых рынках, таких как Германия, Франция и Испания, риск-шеринг не так распространен — около 2–3% от всех соглашений.

В пилотном проекте будут участвовать лекарства, в частности, против онкологических заболеваний, гепатита С, рассеянного склероза и ревматоидного артрита. 23 августа 2016 года Минздрав рассылал в регионы информацию о 14 препаратах-претендентах, которые производят девять международных фармкомпаний: Bayer, BioMarin, Bristol-Myers Squibb, Novartis, Johnson & Johnson, MSD, Sanofi Genzyme, Takeda и Roche.

Стоимость препаратов из списка — от 12 тыс. до 331 тыс. руб. (данные предоставлены аналитической компанией DSM Group).

Экспертизу поступающих заявок от фармкомпаний проводит Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава, также сообщается в письме. Всего в учреждение на 8 декабря 2016 года поступило примерно 25 заявок от фармацевтических компаний на участие в риск-шеринге, рассказал РБК генеральный директор центра Виталий Омельяновский.

В заявках компании описывают эффективность и показания своего препарата с указанием цены. Данные должны быть полными и соответствовать действительности, подчеркнул Омельяновский. Пока ни одна заявка не была согласована. Эксперты учреждения в ближайшее время планируют запросить у компаний уточнения и дополнительные сведения, пояснил он.

Кроме правильно составленной заявки дополнительное требование к препаратам-претендентам одно — регистрация в России, уточнил Омельяновский. Окончательное решение — работать с лекарством в рамках пилота или нет — принимает Минздрав.

Правовое поле для применения модели возмещения стоимости неэффективных лекарств еще предстоит создать, указал Омельяновский. Его разработкой занимаются Минздрав, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сердце  онкология  фармация  Минздрав  здравоохранение  takeda  здоровье  msd  novartis  biomarin  риск-шеринг  рак  лекарство  фармакология  roche  реформа  sanofi genzyme  johnson & johnson  bristol-myers squibb  bayer 






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